¿Quién Es Fabiana Pérez, Exnovia de Danry Vásquez que Sufrió Violencia por Parte del Deportista?

El nombre de Fabiana Pérez volvió a aparecer en internet luego de que su exnovio, el pelotero Danry Vásquez, fuera suspendido indefinidamente de la Liga Mexicana de Béisbol por agredir a jugador.

Y es que no es la primera vez que Vásquez acapara los titulares acusado de violencia.

En 2016 se difundió un video que expuso al beisbolista golpeando a su entonces novia, Fabiana Pérez. Aunque el hecho ocurrió en 2016, fue hasta marzo de 2018 cuando las imágenes salieron a la luz y provocaron la reacción de muchas personas en el mundo del béisbol y en la opinión pública. Esto es lo que se sabe de ella y de la historia que la llevó a hablar públicamente sobre el maltrato que sufrió.

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El video que lo cambió todo

Todo comenzó el 2 de agosto de 2016, cuando unas cámaras de seguridad del estadio Whataburger Field, en Corpus Christi, Texas, captaron el momento exacto en el que Vásquez agredía físicamente a Pérez en las escaleras del recinto. En ese entonces, el jardinero venezolano jugaba para los Corpus Christi Hooks, filial Doble A de los Astros de Houston. Al conocerse las imágenes, el equipo lo despidió al día siguiente del incidente.

El material, sin embargo, no se hizo público sino hasta casi dos años después, cuando un canal de noticias de Texas difundió el video, lo que desató más consecuencias para el pelotero. Vásquez, para entonces, pertenecía a los Tiburones de La Guaira en la liga invernal venezolana y ya había sido dado de baja por los Lancaster Barnstormers, equipo de la liga independiente de Pensilvania para el que jugaba en 2018.

El mánager del club, Ross Peeples, fue tajante al señalar que ni él ni la organización podían asociarse con ese comportamiento. Los Tiburones de La Guaira, por su parte, condenaron el hecho, aunque aclararon que evaluarían el caso junto a sus abogados antes de tomar una decisión sobre el futuro del jugador con el equipo.

¿Qué pasó legalmente?

Pese a la gravedad de las imágenes, Vásquez no llegó a ser condenado penalmente. Según el fiscal del Distrito de Corpus Christi, Mark Gonzalez, el pelotero cumplió con los requisitos que se le impusieron en su momento, entre ellos el pago de una multa y un curso de comportamiento, y el caso fue cerrado el 6 de marzo de 2018. Esto se debió, en gran parte, a que en ese momento Pérez no presentó una denuncia formal en su contra.

Quién es Fabiana Pérez

Fabiana Pérez es una joven venezolana que sostuvo una relación de aproximadamente seis años con Danry Vásquez. En marzo de 2018, tras la difusión del video, aceptó dar una entrevista exclusiva al programa Despierta América, de Univision, donde habló por primera vez en público sobre lo ocurrido y sobre los motivos por los que decidió no denunciarlo en su momento.

Durante la conversación con la periodista Carolina Sarassa, Pérez relató que en el momento de la agresión atravesaba un estado de shock que le impidió reaccionar o recordar con claridad lo sucedido. Contó que, al ver nuevamente las imágenes años después, no lograba entender cómo había permitido que ocurriera algo así. También confesó que no fue la única vez que sufrió maltrato de parte de Vásquez, y que en ocasiones ocultaba marcas en su cuerpo frente a su madre para evitar preguntas.

Pérez reconoció públicamente que se arrepiente de no haber presentado cargos en su momento, y explicó que el miedo fue lo que la llevó a quedarse callada. En la entrevista, dejó un mensaje dirigido a otras mujeres que atraviesan situaciones similares: la violencia no debe confundirse con amor, y los celos y la desconfianza en una relación no llevan a nada bueno.

La joven también contó que su vida cambió por completo tras salir de esa relación. Aunque el proceso fue difícil al principio, aseguró haber encontrado después la calma y la posibilidad de construir vínculos sanos.

La respuesta de Vásquez

Días después de que se conociera el testimonio de Pérez, Vásquez ofreció declaraciones públicas en las que pidió disculpas y aseguró haber cambiado. En entrevista con medios venezolanos, el pelotero, entonces de 24 años, afirmó que el incidente había ocurrido dos años atrás y que había trabajado en mejorar como persona, aunque reconoció que lo mostrado en el video no debía repetirse ni servir de ejemplo.

Vásquez también se refirió a su vida actual, señalando que ya estaba casado con otra mujer, no con Pérez, con quien mantuvo el compromiso durante varios meses tras el episodio de violencia, y que su esposa había sido un apoyo fundamental en su proceso de cambio.