Famosos

¿Quién Es Fabiana Pérez, Exnovia de Danry Vásquez que Sufrió Violencia por Parte del Deportista?

Después de la difusión de un video viral de Danry Vásquez golpeándola, Fabiana Pérez contó por qué no lo denunció y qué pasó con el caso

quien-es-fabiana-perez-exnovia-danry-vasquezFoto: Getty Images

Destacado

¿Quién es Fabiana Pérez? La exnovia de Danry Vásquez que sufrió violencia y decidió hablar. Conoce su historia y el impacto del video que lo cambió todo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+