Danry Vásquez: Beisbolista con Antecedentes Violentos es Dado de Baja por los Toros de Tijuana

Este fin de semana, el beisbolista Danry Vásquez inició una pelea en el partido entre Acereros de Monclova y Toros de Tijuana. Debido a ello, el jardinero de los tijuanenses fue suspendido de manera indefinida por la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) y dado de baja por su equipo. Pero, ¿quién es este pelotero que tiene antecedentes violentos? Aquí te lo contamos.

Como se aprecia en un video, Danry Vázquez se molestó cuando le hicieron un out en tercera base y le dio un puñetazo en el rostro a Rodolfo Amador, de los Acereros de Monclova, y luego lo pateó en el suelo. Eso desató una batalla campal entre ambos equipos.

Luego de analizar el video, la LMB emitió un comunicado en el que dejó en claro que “reprueba este tipo de agresiones y cualquier tipo de violencia, que no son compatibles con los valores de la Liga de juego limpio y respeto al rival, y que ponen en peligro la integridad física y la carrera de un compañero de profesión”.

Así que suspendió de manera inmediata e indefinida al agresor, además de que “se encuentra analizando las conductas antideportivas del resto de los jugadores en esta trifulca para proceder con base en el Reglamento de Sanciones vigente”.

También su equipo, Toros de Tijuana, dio a conocer que ya lo dio de baja de manera definitiva: "El club de beisbol los Toros de Tijuana informa que el jugador Danry Vázquez causa baja en el roster del equipo de manera definitiva. Su rol y lugar será ocupado por el jugador Francisco Lugo, quien asumirá esa responsabilidad a partir de mañana, en el primer juego de la serie versus Durango”.

Danry Vásquez: ¿Quién es y en qué equipo juega el beisbolista con antecedentes violentos suspendido por LMB?

Danry Josué Vásquez Blanco es un beisbolista venezolano que llegó a la LMB hace varios años, para jugar con los Piratas de Campeche y luego pasó a los Rieleros de Aguascalientes. También ha portado la franela de los Tecolotes de los Dos Laredos y ahora de los Toros de Tijuana.

A sus 32 años de edad, Danry Vásquez vuelve a estar en el ojo del huracán por un hecho violento, que deja constancia de su carácter agresivo y su mal manejo de la ira. Porque no se trata de un evento aislado.

Y es que antes de llegar a la Liga Mexicana de Beisbol se vio involucrado en un grave caso de violencia doméstica: en agosto del 2016 golpeó a su pareja, Fabiana Pérez, en las escaleras del Whataburger Field, donde jugaba con el equipo Hooks, filial de los Astros de Houston en Corpus Christi.

El video de la agresión se dio a conocer hasta marzo del 2018, cuando Vázquez fue arrestado. Posteriormente, salió libre bajo fianza y llegó a un acuerdo con las autoridades, ante las que se comprometió a ir a terapia, entre otras cosas.

Luego de este caso de violencia doméstica, el beisbolista fue despedido por los Astros de Houston. Danry Vásquez se refugió en su país natal, con los Leones de Caracas y los Tiburones de La Guaira, antes de viajar a México para enrolarse con los Piratas de Campeche.

Y diez años después de aquella terrible agresión contra su entonces pareja, el nombre de Danry Vásquez vuelve a viralizarse por otra acción que refleja que no puede controlar su temperamento violento: sin motivo, derribó y pateó a una persona en el suelo.

Con información de N+