Deportes

Danry Vásquez: Beisbolista con Antecedentes Violentos es Dado de Baja por los Toros de Tijuana

El pelotero venezolano Danry Vásquez, quien inició una batalla campal, fue despedido por su equipo y castigado por la Liga Mexicana de Beisbol

El beisbolista Danry Vásquez vuelve a estar en el ojo del huracán por un hecho violentoEl beisbolista Danry Vásquez vuelve a estar en el ojo del huracán por un hecho violento. Foto: Getty Images

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Danry Vásquez, beisbolista venezolano, vuelve a ser noticia por violencia. Suspendido indefinidamente por la LMB tras agredir a un rival en el campo. Conoce su historia de antecedentes violentos.

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