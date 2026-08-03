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¿La Leagues Cup 2026 Pasa Gratis en TV Abierta?

Esta semana comienza la Leagues Cup 2026, el torneo que enfrentará a clubes de la Liga MX ante equipos de la MLS

Trofeo de la Leagues CupFoto: Getty Images
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