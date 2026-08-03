¿La Leagues Cup 2026 Pasa Gratis en TV Abierta?

La Liga MX y la Major League Soccer (MLS) ya están preparadas para una nueva edición del torneo binacional que los enfrenta año tras año. La Leagues Cup 2026 dará inicio este martes 4 de agosto de 2026 y reunirá a 36 clubes —18 de cada liga— en un torneo avalado por la Concacaf que otorga boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 y que, desde que comenzó, ha sido dominado por los equipos estadounidenses.

Calendario de la Leagues Cup

El torneo 2026 se llevará a cabo del 4 de agosto de 2026 al 6 de septiembre de 2026. El calendario del torneo 2026 será el siguiente:

Primera Fase: del 4 al 13 de agosto de 2026

Cuartos de final: del 25 al 27 de agosto de 2026

Semifinales: del 1 al 2 de septiembre de 2026

Final/Partido por el Tercer Lugar: 6 de septiembre de 2026

¿La Leagues Cup se transmitirá en México por TV abierta?

Para fortuna de los aficionados, algunos partidos de la Leagues Cup 2026 sí tendrán transmisión en televisión abierta en México por la señal de Canal 9. Además, también habrá juegos que podrás seguir en vivo por TV de paga en TUDN y, por si fuera poco, en N+ te llevaremos el minuto a minuto de los partidos más relevantes del certamen para que no te pierdas un sólo detalle.

Uno de los partidos que ya está confirmado para transmitirse por TV abierta en México (Canal 9 y TUDN) es el América vs San Diego FC, el cual se jugará el próximo jueves 6 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

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DB