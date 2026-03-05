Leagues Cup 2026 Llegará a México Por Primera Vez; Este es el Calendario Completo

La Leagues Cup 2026 dio a conocer este jueves 5 de marzo su calendario de la Fase Uno, que contempla 54 partidos entre clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga BBVA MX. El anuncio incluye un hecho inédito en la historia del torneo: por primera vez, algunos encuentros se disputarán en suelo mexicano.

Las sedes confirmadas dentro de México son Toluca, Ciudad de México y Monterrey, lo que marca un cambio de formato respecto a ediciones anteriores, que se habían jugado exclusivamente en estadios de Estados Unidos y Canadá.

La Fase Uno: tres jornadas y diez días de acción

La primera fase del torneo está programada para desarrollarse entre el 4 y el 13 de agosto de 2026, distribuida en tres jornadas. La jornada inicial arranca el martes 4 de agosto y concluye el miércoles 6, con partidos repartidos a lo largo de esos tres días. La jornada dos transcurre entre el 7 y el 9 de agosto, mientras que la jornada tres cierra el bloque entre el 11 y el 13 del mismo mes.

El fixture publicado por la organización detalla los emparejamientos entre franquicias de ambas ligas. Entre los cruces confirmados para el arranque del 4 de agosto figuran Columbus Crew ante Atlas, Charlotte FC frente a Pumas, Cincinnati contra Pachuca, Minnesota United frente a FC Juárez, Tigres ante Real Salt Lake y Vancouver ante Mazatlán.

América contra San Diego y otros duelos clave de la Jornada 1

El 5 de agosto destacan enfrentamientos como Miami frente a Atlas, Nashville ante León, Monterrey contra Orlando, Dallas frente a Querétaro, Toluca ante Seattle y LAFC contra Guadalajara.

Para el 6 de agosto, el calendario incluye a New York City ante Santos Laguna, Chicago contra Necaxa, Colorado frente a Philadelphia, Austin FC ante Tijuana, Portland contra Puebla y América vs. San Diego FC, partido cuya hora aún figura como por definirse (TBD).

¿Qué equipos mexicanos participan en Leagues Cup 2026?

Entre los clubes de Liga MX que aparecen en el calendario de la Fase Uno se encuentran Atlas, Pumas, Pachuca, FC Juárez, Mazatlán, León, Querétaro, Guadalajara, Santos Laguna, Necaxa, Tijuana, Puebla, América, Cruz Azul y otros. Del lado de la MLS participan equipos como Columbus Crew, Charlotte FC, Cincinnati, Minnesota United, Vancouver Whitecaps, LA Galaxy, LAFC, Portland Timbers, Seattle Sounders, Philadelphia Union, Chicago Fire, Colorado Rapids, Austin FC, Dallas, Nashville, Miami, New York City FC, Real Salt Lake, Orlando City y San Diego FC, entre otros.

La Leagues Cup 2026 opera bajo el concepto de "3 países, 2 ligas, 1 campeón", integrando a clubes de México, Estados Unidos y Canadá en una misma competencia eliminatoria.

