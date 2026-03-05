Reforma Electoral: Sheinbaum Descarta Traición a la 4T por Postura del PT y PVEM

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó que la postura ante la iniciativa de Reforma Electoral por parte del Partido del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliados de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se trate de una traición a la Cuarta transformación (4T).

En la conferencia mañanera de hoy, 5 de marzo de 2026, la mandataria Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre la postura del PT y del PVEM ante la propuesta de Reforma Electoral, que se envió este miércoles al Congreso de la Unión, y respondió que “son puntos de vista distintos”.

Yo no lo pondría como que es una traición a la Cuarta Transformación; son puntos de vista distintos.

Morena debe definir coaliciones para 2027

Sheinbaum Pardo reiteró que ella se comprometió con la gente a presentar la iniciativa de Reforma Electoral, que busca modificar la representación proporcional en el Congreso de la Unión, mediante listas plurinominales, y reducir el gasto electoral, 2 de los 10 puntos clave.

La mandataria pidió esperar a ver cómo se desarrolla el debate y la votación en el Congreso de la Unión sobre la propuesta de reforma constitucional en materia electoral.

Agregó que Morena debe definir las coaliciones con los partidos políticos para las elecciones de 2027.

