Mundial 2026: Sheinbaum Lanza Concurso para Ganar Boleto para Inauguración; Así Participas
N+
Aquí te explicamos cómo puedes ganar el boleto de la presidenta Sheinbaum para asistir a la inauguración del Mundial 2026
COMPARTE:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó la convocatoria para el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, para que una mujer asista en el lugar de la mandataria; en N+, te explicamos cómo puedes participar para ganar el boleto.
- Datos el Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá comparten sede del torneo de la FIFA.
- Por tercera vez, México es la sede de un Mundial de futbol.
- La inauguración del Mundial 2026 será el 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).
En la conferencia mañanera de hoy, 5 de marzo de 2026, la mandataria señaló que “una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país” y que “muy poca gente va a poder ir a la inauguración", por lo que regalará el boleto 00001 que la FIFA le otorgó, como ya lo había anunciado, en agosto de 2025.
Yo lo voy a ver aquí, con el pueblo, y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México.
La presidenta afirmó que “durante años estuvieron cerradas las puertas para las mujeres; hoy queremos abrirle las puertas a las mujeres, a sus derechos, a que sean lo que quieran ser”.
Noticia relacionada: A 100 Días del Mundial 2026, Tour de la Copa Llega a la Conferencia Mañanera de Sheinbaum
¿Cómo ganar el boleto de la presidenta Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026?
- El concurso va dirigido a mujeres, de 16 a 25 años de edad, quienes deben grabarse haciendo dominadas durante un minuto.
- El video lo debes enviar a través de la página de Mundial Social, a la que puedes ingresar dando click aquí.
- Los videos serán publicados en las redes sociales de Mundial Social y un comité elegirá a la ganadora del boleto.
- Puedes mandar tu video a partir del lunes, 9 de marzo, y hasta el viernes, 10 de abril de 2026.
- También debes seguir las cuentas oficiales de Mundial Social en Facebook, Instagram, X y TikTok.
- En X, debes comentar la publicación de la convocatoria del concurso con el #MundialSocial.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó las bases del sorteo “Representa a México en la Inauguración en el Mundial”, donde mujeres de entre 16 y 25 años podrán participar para ganar el boleto que les permitirá asistir a la apertura del evento. pic.twitter.com/fQoWDFw301— NMás (@nmas) March 5, 2026
La mandataria adelantó que está en busca de patrocinadores para poder regalar un boleto más, a quien gane el segundo lugar del concurso de dominadas.
Sigue en N+ la conferencia mañanera de hoy
Información en desarrollo…
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- Clima CDMX: ¿A Qué Hora Va a Llover Hoy 5 de Marzo 2026?
- Reforma Electoral: Sheinbaum Presenta el “Decálogo por la Democracia”
- Bobby Pulido, de los Escenarios a la Política: Cantante de ‘Desvelado’ Gana Elección en EUA
Con información de N+.
RMT