Mundial 2026: Sheinbaum Lanza Concurso para Ganar Boleto para Inauguración; Así Participas

Aquí te explicamos cómo puedes ganar el boleto de la presidenta Sheinbaum para asistir a la inauguración del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: Presidencia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó la convocatoria para el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, para que una mujer asista en el lugar de la mandataria; en N+, te explicamos cómo puedes participar para ganar el boleto.

  • Datos el Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá comparten sede del torneo de la FIFA.
  • Por tercera vez, México es la sede de un Mundial de futbol.
  • La inauguración del Mundial 2026 será el 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

En la conferencia mañanera de hoy, 5 de marzo de 2026, la mandataria señaló que “una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país” y que “muy poca gente va a poder ir a la inauguración", por lo que regalará el boleto 00001 que la FIFA le otorgó, como ya lo había anunciado, en agosto de 2025.

Yo lo voy a ver aquí, con el pueblo, y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México.

La presidenta afirmó que “durante años estuvieron cerradas las puertas para las mujeres; hoy queremos abrirle las puertas a las mujeres, a sus derechos, a que sean lo que quieran ser”.

La presidenta Sheinbaum anuncia las bases para regalar su boleto para el Mundial 2026. Foto. Presidencia de México

Noticia relacionada: A 100 Días del Mundial 2026, Tour de la Copa Llega a la Conferencia Mañanera de Sheinbaum

¿Cómo ganar el boleto de la presidenta Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026?

  • El concurso va dirigido a mujeres, de 16 a 25 años de edad, quienes deben grabarse haciendo dominadas durante un minuto.
  • El video lo debes enviar a través de la página de Mundial Social, a la que puedes ingresar dando click aquí.
  • Los videos serán publicados en las redes sociales de Mundial Social y un comité elegirá a la ganadora del boleto.
  • Puedes mandar tu video a partir del lunes, 9 de marzo, y hasta el viernes, 10 de abril de 2026.
  • También debes seguir las cuentas oficiales de Mundial Social en Facebook, Instagram, X y TikTok.
  • En X, debes comentar la publicación de la convocatoria del concurso con el #MundialSocial.

La mandataria adelantó que está en busca de patrocinadores para poder regalar un boleto más, a quien gane el segundo lugar del concurso de dominadas.

Información en desarrollo…

