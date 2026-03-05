Mundial 2026: Sheinbaum Lanza Concurso para Ganar Boleto para Inauguración; Así Participas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lanzó la convocatoria para el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, para que una mujer asista en el lugar de la mandataria; en N+, te explicamos cómo puedes participar para ganar el boleto.

Datos el Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá comparten sede del torneo de la FIFA.

México, Estados Unidos y Canadá comparten sede del torneo de la FIFA. Por tercera vez, México es la sede de un Mundial de futbol.

La inauguración del Mundial 2026 será el 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

En la conferencia mañanera de hoy, 5 de marzo de 2026, la mandataria señaló que “una joven que juega fútbol es una gran representante de nuestro país” y que “muy poca gente va a poder ir a la inauguración", por lo que regalará el boleto 00001 que la FIFA le otorgó, como ya lo había anunciado, en agosto de 2025.

Yo lo voy a ver aquí, con el pueblo, y una joven nos va a representar, me va a representar a mí y al pueblo de México.

La presidenta afirmó que “durante años estuvieron cerradas las puertas para las mujeres; hoy queremos abrirle las puertas a las mujeres, a sus derechos, a que sean lo que quieran ser”.

La presidenta Sheinbaum anuncia las bases para regalar su boleto para el Mundial 2026. Foto. Presidencia de México

¿Cómo ganar el boleto de la presidenta Sheinbaum para la inauguración del Mundial 2026?

El concurso va dirigido a mujeres, de 16 a 25 años de edad, quienes deben grabarse haciendo dominadas durante un minuto.

El video lo debes enviar a través de la página de Mundial Social, a la que puedes ingresar dando click aquí.

Los videos serán publicados en las redes sociales de Mundial Social y un comité elegirá a la ganadora del boleto.

Puedes mandar tu video a partir del lunes, 9 de marzo, y hasta el viernes, 10 de abril de 2026.

También debes seguir las cuentas oficiales de Mundial Social en Facebook, Instagram, X y TikTok.

En X, debes comentar la publicación de la convocatoria del concurso con el #MundialSocial.

La presidenta Claudia Sheinbaum presentó las bases del sorteo “Representa a México en la Inauguración en el Mundial”, donde mujeres de entre 16 y 25 años podrán participar para ganar el boleto que les permitirá asistir a la apertura del evento. pic.twitter.com/fQoWDFw301 — NMás (@nmas) March 5, 2026

La mandataria adelantó que está en busca de patrocinadores para poder regalar un boleto más, a quien gane el segundo lugar del concurso de dominadas.

