A 100 Días del Mundial 2026, Tour de la Copa Llega a la Conferencia Mañanera de Sheinbaum

Faltan 100 días para la inauguración del Mundial 2026, en México, y hoy, 3 de marzo de 2026, el Tour de la Copa llegó a la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de su escala en Guadalajara, Jalisco.

En contexto: México será sede de un Mundial de futbol por tercera vez en la historia.

México será sede de un Mundial de futbol por tercera vez en la historia. En esta ocasión, México, Estados Unidos y Canadá serán los 3 países sede de la Copa del Mundo.

Como parte del Tour de la Copa del Mundo, el trofeo del Mundial 2026 recorrerá 10 ciudades del país.

La inauguración el Mundial 2026 será el 11 de junio de 2026, en el Estadio Ciudad de México (antes Estadio Azteca).

La gran final se jugará en Estados Unidos, en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, el 19 de julio de 2026.

Sheinbaum toma entre sus manos la Copa del Mundial 2026

En la rueda de prensa de este martes, la presidenta de México tuvo la oportunidad de tomar entre sus manos de la Copa del Mundo, quien estuvo acompañada por el exfutbolista brasileño José Roberto Gama de Oliveira, mejor conocido como Bebeto.

La mandataria destacó que solo los futbolistas campeones y los jefes de Estado pueden tocar la Copa del Mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el exfutbolista ‘Bebeto’ con la Copa del Mundo. Foto: Presidencia de México

Sheinbaum Pardo dijo que la Copa del Mundo en la conferencia era una sorpresa para todos los mexicanos, pero principalmente “para los niños y niñas que ahorita están en la escuela, pero más tarde van a ver la mañanera por las redes sociales”.

En la ceremonia, en Palacio Nacional, también estuvo presentes Gabriela Cuevas, coordinadora de los trabajos del Gobierno de México para el Mundial 2026, y Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Boletos para ganadores de Mundial Social

Además, se regalaron 25 boletos para que los ganadores del Programa Mundial Social asistan al Mundial de futbol.

Mundial Social consiste en una serie de actividades, que comenzaron en enero, para dejar un legado deportivo y mostrar al mundo la gran herencia cultural de México, más allá del torneo mundialista.

Como parte del Mundial Social 2026, se entregarán 25 boletos para la Copa del Mundo, se dio a conocer durante la mañanera. pic.twitter.com/ooJ1kWvMwA — NMás (@nmas) March 3, 2026

