Tigres Derrota al Sounders y Pone un Pie en Semifinales de la Concachampions.

Tigres tuvo un segundo tiempo de buen futbol, que le sirvió para derrotar por 2-0 al Seattle Sounders y poner un pie en semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Un gol de Ozziel Herrera y un autogol de Paul Rothrock le dieron el triunfo al cuadro mexicano ante el equipo de la MLS en el duelo de ida de los cuartos de final de la Concachampions 2026.

Al anular a la poderosa ofensiva de los felinos, los Sounders dirigidos por el experimentado entrenador Brian Schmetzer pudieron mantener el cero en su arco durante el primer tiempo de este partido jugado en el estadio Universitario de Nuevo León.

Seattle Sounders, el único equipo que ha podido romper el dominio de los clubes mexicanos en la Concachampions en los últimos veinte años, tendrá la revancha el próximo miércoles 15 de abrul en su casa, el estadio Lumen Field.

Así fue el partido en "El Volcán"

Los felinos fueron incapaces de imponer condiciones en el primer tiempo en "El Volcán", en el que hubo lucha en mitad de cancha, pero los dos guardametas fueron poco requeridos.

El campeón mundial argentino Ángel Correa remató de larga distancia por fuera en el minuto 3 y en el 45+3 se convirtió en el "malo" de los primeros 45 minutos al fallar un penalti.

Seattle estuvo cerca de tomar ventaja en el 36, cuando Rómulo cometió un error y los estadounidenses pisaron el área con Paul Arriola, detenido por el guardameta Nahuel Guzmán.

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Los visitantes comenzaron mejor en la segunda mitad, pero en el 51 el uruguayo Fernando Gorriarán robó un balón y se lo dio a Herrera, quien remató de zurda al ángulo para poner el 1-0.

Después del gol, el duelo mejoró y los dos cuadros dejaron ir oportunidades ofensivas, la más clara de los estadounidenses en el minuto 63 con un remate de Paul Rothrock, con el cual se quedó Guzmán.

Tigres amplió la ventaja en el 76. En un tiro de esquina, el brasileño Joaquim remató y Ragen metió la pelota en propia puerta.

Con la ventaja, Tigres confirmó su dominio. En el 77 Herrera estrelló un balón en el poste, después de lo cual, el Sounders se plantó bien a la defensa y apagó el ataque rival.

El ganador de la serie enfrentará en la semifinal al mejor entre el América y el Nashville de la MLS, que ayer martes 7 de abril empataron sin goles.

Alineaciones

Tigres UANL : Nahuel Guzmán; Rómulo, Vladimir Loroña (Joaquim m.43), Jesús Angulo (Marcelo Flores m.86), Jesús Garza; Fernando Gorriarán, César Araújo, Ángel Correa; Diego Laínez (Juan Brunetta m.69), Ozziel Herrera (Juanjo Purata m.87), Rodrigo Aguirre (André Pierre Gignac m.86). Entrenador: Guido Pizarro .

: Nahuel Guzmán; Rómulo, Vladimir Loroña (Joaquim m.43), Jesús Angulo (Marcelo Flores m.86), Jesús Garza; Fernando Gorriarán, César Araújo, Ángel Correa; Diego Laínez (Juan Brunetta m.69), Ozziel Herrera (Juanjo Purata m.87), Rodrigo Aguirre (André Pierre Gignac m.86). Entrenador: . Seattle Sounders: Stefan Frei; Jackson Ragen, Kalani Kossa-Rienzi, Nouhou Tolo (Peter Kingston m.72), Alex Roldán; Cristian Roldán, Snyder Brunell (Cody Baker m.87), Paul Rothrock, Albert Rusnak (Hassani Dotson m.77), Paul Arriola (Jesús Ferreira m.72); Jordan Morris (Osaze de Rosario m.72). Entrenador: Brian Schmetzer.

Árbitro: Juan Calderón, de Costa Rica. Amonestó a Ozziel Herrera, Rodrigo Aguirre, Fernando Gorriarán; Nouhou Tolo, Cristian Roldán y Peter Kingston.

La serie se definirá en Estados Unidos la próxima semana:

Fecha: Miércoles 15 de abril de 2026.

Miércoles 15 de abril de 2026. Hora: 21:30 horas (Tiempo del Centro de México).

21:30 horas (Tiempo del Centro de México). Sede: Lumen Field, Seattle, Washington.

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Con información de EFE

ASJ