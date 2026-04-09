Isaac del Toro Dice Adiós a Vuelta al País Vasco 2026: “No Fue lo Peor Que Pudo Pasar”
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Isaac del Toro asegura que volverá pronto y muy fuerte
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El ciclista mexicano Isaac del Toro se despidió de la Vuelta al País Vasco 2026, luego de que sufrió una caída en la tercera etapa; esto fue lo que dijo el corredor en sus redes sociales.
- En contexto: Isaac del Toro, de 22 años de edad, sufrió una fuerte caída en la Itzulia, a 81 kilómetros de la meta de la tercera etapa, con salida y llegada en Basauri, en España.
- Por la caída, en la que también se vieron involucrados otros cinco ciclistas, Del Toro resultó con un desgarre muscular en el muslo derecho.
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"No fue lo peor que pudo pasar"
La mañana de hoy, 9 de abril de 2026, Isaac del Toro publicó un mensaje en el que afirmó que, después de todo, tiene que ser positivo y agradeció “que no fue lo peor que pudo pasar”.
“Estaré bajo control por unas semanas, gracias a todos por tus mensajes, su atención y por creer en mí”, mencionó Del Toro.
Apuntó que no puede “esperar para volver” y que tratará de regresar pronto “y muy fuerte”.
“Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”, agregó.
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Con información de N+.
RMT