Isaac del Toro Dice Adiós a Vuelta al País Vasco 2026: “No Fue lo Peor Que Pudo Pasar”

El ciclista mexicano Isaac del Toro se despidió de la Vuelta al País Vasco 2026, luego de que sufrió una caída en la tercera etapa; esto fue lo que dijo el corredor en sus redes sociales.

En contexto: Isaac del Toro, de 22 años de edad, sufrió una fuerte caída en la Itzulia, a 81 kilómetros de la meta de la tercera etapa, con salida y llegada en Basauri, en España.

Isaac del Toro, de 22 años de edad, sufrió una fuerte caída en la Itzulia, a 81 kilómetros de la meta de la tercera etapa, con salida y llegada en Basauri, en España. Por la caída, en la que también se vieron involucrados otros cinco ciclistas, Del Toro resultó con un desgarre muscular en el muslo derecho.

Noticia relacionada: Vuelta al País Vasco 2026: ¿En Qué Lugar Quedó Isaac del Toro en la Etapa 2 de la Itzulia?

"No fue lo peor que pudo pasar"

La mañana de hoy, 9 de abril de 2026, Isaac del Toro publicó un mensaje en el que afirmó que, después de todo, tiene que ser positivo y agradeció “que no fue lo peor que pudo pasar”.

“Estaré bajo control por unas semanas, gracias a todos por tus mensajes, su atención y por creer en mí”, mencionó Del Toro.

Apuntó que no puede “esperar para volver” y que tratará de regresar pronto “y muy fuerte”.

“Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”, agregó.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT