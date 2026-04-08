Vuelta al País Vasco 2026: ¿Por qué Isaac Del Toro se Retira de la Itzulia en Etapa 3?
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Este es el motivo por el que Isaac del Toro se retiró en la etapa 3 de la Itzulia hoy, 8 de abril de 2026
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El mexicano Isaac del Toro del equipo UAE-TeamEmirates se ha retirado de la Itzulia durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, que se disputa con salida y llegada en Basauri. Te decimos qué le pasó.
¿Por qué Isaac Del Toro se retira de la Itzulia en etapa 3?
Isaac del Toro sufrió una dura caída a 81 km de la meta de la tercera etapa, junto a otros 5 corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.
‼ ¡Caída de @ISAACDELTOROx1!— Itzulia Basque Country (@ehitzulia) April 8, 2026
😔 El ciclista mexicano se retira de la etapa debido al incidente 😔
📽️ @eitbkirolak
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🔗 https://t.co/p2IoYZYNuj#Itzulia2026 pic.twitter.com/NDrDQBsxmt
El ciclista de Ensenada, de 22 años, se presentó a la Itzulia con 5 triunfos esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.
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Con información de N+ y EFE.
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