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Vuelta al País Vasco 2026: ¿Por qué Isaac Del Toro se Retira de la Itzulia en Etapa 3?

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Este es el motivo por el que Isaac del Toro se retiró en la etapa 3 de la Itzulia hoy, 8 de abril de 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro

El ciclista mexicano Isaac del Toro. Foto: Reuters | Archivo

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El mexicano Isaac del Toro del equipo UAE-TeamEmirates se ha retirado de la Itzulia durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, que se disputa con salida y llegada en Basauri. Te decimos qué le pasó.

 ¿Por qué Isaac Del Toro se retira de la Itzulia en etapa 3?

Isaac del Toro sufrió una dura caída a 81 km de la meta de la tercera etapa, junto a otros 5 corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.

                
El ciclista de Ensenada, de 22 años, se presentó a la Itzulia con 5 triunfos esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.
 

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Con información de N+ y EFE.

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