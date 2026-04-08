El mexicano Isaac del Toro del equipo UAE-TeamEmirates se ha retirado de la Itzulia durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco 2026, que se disputa con salida y llegada en Basauri. Te decimos qué le pasó.

¿Por qué Isaac Del Toro se retira de la Itzulia en etapa 3?

Isaac del Toro sufrió una dura caída a 81 km de la meta de la tercera etapa, junto a otros 5 corredores, y tras levantarse del suelo fue observado por el director del equipo en la carretera, quien comprobó que el mexicano tenía afectado el costado derecho.

‼ ¡Caída de @ISAACDELTOROx1!



😔 El ciclista mexicano se retira de la etapa debido al incidente 😔



📽️ @eitbkirolak



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El ciclista de Ensenada, de 22 años, se presentó a la Itzulia con 5 triunfos esta temporada y con los galones del UAE para disputar la general.



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Con información de N+ y EFE.

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