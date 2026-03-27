¿Qué se Celebra en Abril 2026? Luna Rosa, Semana Santa, Lluvia de Meteoros, Día del Niño y Más

Llega el mes de abril 2026, en el que se celebra la Semana Santa, la Pascua y el Día del Niño y la Niña. En N+, te contamos lo que pasará durante el cuarto mes de año, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Luna rosa

El 2 de abril de 2026, un espectáculo astronómico único iluminará el cielo de México, se trata de la llamada Luna rosa, la primera Luna llena después del equinoccio de primavera, el nombre de este espectáculo astronómico sugerir que el astro podría teñirse de un tono rosado, como ocurre con otros fenómenos, pero esto no es así.

De acuerdo con información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el nombre del espectáculo se remonta a la época de los nativos americanos, quienes lo llamaron así en honor a las Phlox Salvajes, las primeras flores que traía consigo el equinoccio de primavera y que eran de color rosa.

Video:¿Qué es la Luna Rosa y Qué significa?

Fases Lunares en abril

Así queda el calendario lunar del mes de abril de 2026.

2 de abril: Luna Llena, también conocida como Luna Rosa.

10 de abril: Cuarto Menguante.

17 de abril: Luna Nueva.

24 de abril: Cuarto Creciente.

Fenómenos astronómicos de abril 2026

Estos son otros fenómenos astronómicos que no te puedes perder durante abril, donde destaca la Luna Rosa y una Lluvia de Meteoros

2 de abril: Luna Rosa.

4 de abril: Mercurio en máxima elongación, visible desde México.

21 y 22 de abril: Lluvia de meteoros Líridas, será visible desde México.

25 de abril: Un día especial donde el Cometa C/2025 R3 alcanzará su máximo brillo.

Aniversario del sismo de Mexicali, Baja California, de magnitud 7.2

El 4 de abril se cumplen 16 años del sismos de Mexicali, Baja California, de magnitud 7.2. Fue en 2010 a las 17:40 horas, tiempo del centro de México, cuando el Servicio Sismológico Nacional (SSN), registró un sismo de magnitud 7.2, en el norte de Baja California.

De acuerdo con el Gobierno de México, una de las características más significativas de este sismo fue la ocurrencia de una licuefacción generalizada en casi todo el Valle de Mexicali.

La ruptura ocurrió sobre el sistema de fallas Cerro Prieto, siendo este sistema una prolongación de la Falla de San Andrés. Este es el evento más grande en el área desde 1892, incluso más grande que el terremoto Magnitud 6.9 del 18 de mayo de 1940, en la región Valle Imperial.

Caso Festival Axe Ceremonia

El 5 de abril se cumple un año de la muerte de los fotoperiodistas Miguel Ángel Hernández y Berenice Giles Riviera, durante el festival Axe Ceremonia 2025, realizado en el Parque Bicentenario, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Video: Revelan Pasiones y Sueños Truncados de Fotoperiodistas Muertos en Festival Axe Ceremonia 2025

Eventos deportivos durante abril

Durante abril de 2026 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder. Hay de todo, desde Fórmula 1 hasta ciclismo.

5 de abril: Tour de Flanders, en Bélgica.

6 de abril: Itzulia País Vasco (Vuelta al País Vasco), que consta de cinco etapas por el norte de España, en las que participa el ciclista mexicano Isaac del Toro .

. 10 de abril: Inicia Gran Premio Bahréin de la Fórmula 1, concluye el 12 de abril.

17 de abril: Inicia el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, concluye el 19 de abril.

19 de abril: Inicio de Playoffs de la NBA y WrestleMania.

20 de abril: Maratón de Boston, Estados Unidos.

26 de abril: Maratón de Londres, Reino Unido.

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Semana Santa

Una de las fechas más esperadas en México y en el mundo, es sin duda la Semana Santa, para algunos porque representa días de descanso, para otros en el sentido religioso, porque es una semana de reflexión sobre la Vida de Jesús. En la que destacan los días Jueves y Viernes Santo, así como el Sábado de Gloria.

Durante el Jueves Santo se llevó a cabo: la Última Cena; El lavatorio de pies; la institución de la Eucaristía y del Sacerdocio, así como la oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní.

Durante el Viernes Santo se recuerda el momento cuando Jesús murió en la Cruz, se hace la representación del Viacrucis, las tres caídas de Jesús. Todas las imágenes en las iglesias se cubren de color morado, que en la liturgia de la Iglesia significa luto.

Video: Jesús Nazareno de Las Tres Caídas Historia Procesión Viernes Santo Semana Santa Puebla

Incendio de la catedral de Notre Dame

El 15 de abril de 2019, se registró un incendio en la catedral de Notre Dame, uno de los edificios más conocidos de París, y todo aparentemente con un origen accidental. Notre Dame estaba en obras desde hacía meses y se estaba montando un gran andamio en torno a la aguja para sustituir la cobertura de plomo y restaurar una serie de esculturas en su base que se estaban volviendo verdes.

En el exterior, se podía ver una columna de humo que salía precisamente de la zona de las obras, y más en concreto de la techumbre, de lo que se conocía como «el bosque» porque se había construido en el siglo XIII con cientos de vigas de roble. Cinco años y medio después, el 7 de diciembre de 2024, la catedral de Notre Dame reabrió sus puertas.

Video: Con Repique de Campanas y Ceremonias Religiosas, Reabren la Catedral de Notre Dame

Atentado en el Maratón de Boston

El 15 de abril se cumplen 13 años del atentado durante el Maratón de Boston, Estados Unidos, ese trágico día, tres personas fallecieron y más de 260 resultaron lesionadas cuando dos bombas con ollas de presión estallaron en la línea de meta del maratón.

Entre los fallecidos estuvieron Lu Lingzi, una estudiante de posgrado de la Universidad de Boston y originaria de China, con 23 años de edad; Krystle Campbell, gerente de un restaurante de 29 años y originaria de Medford, Massachusetts; y Martin Richard, de ocho años y de edad, que acudió a ver el maratón con su familia.

Día del Niño y la Niña

El 30 de abril es el Día del Niño y la Niña, esta fecha surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando en la reunión de la Asamblea General de la ONU se decidió reafirmar los derechos de los niños universalmente. Desde entonces y aunque la celebración mundial es el 20 de noviembre, cada país ha elegido un día especial para celebrar y preparar actividades para las y los niños.

En México celebramos a las y los más pequeñines del hogar el 30 de abril, como lo estableció en 1924 el presidente Álvaro Obregón.

Video: Juguetes Recomendados para Regalar para el Día del Niño

Fechas importantes y efemérides de abril 2026, en México

2 de abril: Se inaugura la Biblioteca Nacional de México, en 1884.

5 de abril: Se inaugura la Biblioteca Central de la UNAM, en 1956.

6 de abril: Se reconocen los derechos políticos de las mujeres de México, en 1953.

10 de abril: Aniversario luctuoso de Emiliano Zapata (1919).

16 de abril: Comienza la Guerra de los Pasteles, conflicto bélico entre Francia y México, en 1838.

17 de abril: Aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz (1695).

19 de abril: Aniversario luctuoso del escritor y poeta Octavio Paz (1998).

20 de abril: José María Morelos y Pavón toma el mando de las fuerzas insurgentes, el puerto de Acapulco y el fuerte de San Diego.

Fechas conmemorativas en abril de 2026 en el mundo

7 de abril: Día Mundial de la Salud.

15 de abril: Aniversario luctuoso de Abraham Lincoln (1865) y el hundimiento del Titanic, en 1912.

16 de abril: Tiroteo en Virginia Teach, el saldo fue de 32 muertos.

20 de abril: Masacre de la escuela secundaria Columbine, Estados Unidos, fue en 1999 cuando estudiantes de la secundaria ubicada en Colorado asesinaron a 12 compañeros y una maestra.

22 de abril: Día Internacional de la Madre Tierra

25 de abril: Día Mundial del Paludismo.

28 de abril: Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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Con información de N+.

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