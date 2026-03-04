2026, Año de Eclipses: ¿Cuándo son los Siguientes Fenómenos de Sol y Luna en México?

Apenas ayer, 3 de marzo de 2026, la Luna llena se tiñó de rojo en un Eclipse Total que duró, incluida su fase penumbral, algo más de cinco horas y que, como en otras ocasiones, dejó impresionantes imágenes, tanto de profesionales como de aficionado.

El evento astronómico es un capítulo más en un buen año de eclipses. En N+ te decimos cuándo son los siguientes fenómenos de Sol y Luna.

Video: Así se Vio el Eclipse Total de Luna de Este 3 de Marzo

Un Eclipse Lunar ocurre cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna. La sombra del planeta se ve desplazándose gradualmente por la superficie lunar hasta que todo el disco brilla con un color naranja o rojo.

Esa luz proviene de todos los amaneceres y atardeceres que se producen en ese momento alrededor del borde de la Tierra: la luz solar que ha atravesado la atmósfera terrestre y ha sido refractada, o desviada, por la atmósfera hacia la umbra, precisa la Sociedad Astronómica Estadounidense (AAS).

¿Cuándo son los sigueintes eclipses en México?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se acercan otros eclipses tante de Sol como de Luna, estas son las fechas:

12 de agosto: Eclipse total de Sol, será total en Islandia, en Groenlandia o en España, donde será el primero de este tipo visible en más de un siglo. Sin embargo, no será visible en México.

será total en Islandia, en Groenlandia o en España, donde será el primero de este tipo visible en más de un siglo. Sin embargo, no será visible en México. 27-28 de agosto: Eclipse parcial de Luna, será visible en México durante la noche del 27.

En lo que va de año, además del eclipse lunar del martes, ya se pudo contemplar el pasado día 17 otro anular de Sol, especialmente desde la Antártida.

Como ya te mencionamos, además del Eclipse de Sol total del 12 de agosto, habrá otro durante la noche del 27 de ese mismo mes, este vez un lunar parcial visible en América (incluido México), Europa (incluida España), África y el oeste de Asia.



