Llega el mes de marzo, en el que destaca el Día Internacional de la Mujer, un Eclipse Total de Luna, y el inicio de la Primavera. En N+, te contamos lo que pasará durante el tercer mes del 2026, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Concierto gratuito de Shakira en el Zócalo de CDMX

El primer día de marzo comienza con mucho ritmo y movimiento de caderas, pues la cantante colombiana Shakira ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX), para este evento se colocarán pantallas gigantes desde la Alameda Central hasta el Monumento a la Revolución.

Este megaconcierto de la colombiana en la explanada del Zócalo se suma a las decenas de fechas en las que la artista ha cantado para el público mexicano como parte de su gira "Las Mujeres Ya no Lloran World Tour" que inició en 2025 y que la llevaron a rompió el récord mundial Guinness a la gira latina más exitosa de todos los tiempos, superando nada menos que a Luis Miguel, de acuerdo con datos revelados por Billboard.

Eventos deportivos durante marzo

Durante marzo de 2026 habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder. Hay de todo, desde Fórmula 1 hasta futbol.

1 de marzo: Maratón de Tokio.

3 de marzo: Jornada 9 del Torneo de Clausura de la Liga MX.

6 de marzo: Inicia el Gran Premio de Australia de la F1, concluye el 8 del mismo mes.

8 de marzo: Maratón de Los Ángeles, California, EUA.

13 de marzo: Gran Premio de China de la F1.

25 de marzo: Inicio de Grandes Ligas de Béisbol.

27 de marzo: Gran Premio de Japón de la F1.

Eclipse Total de Luna

El próximo 3 de marzo llegará uno de los grandes eventos astronómicos del 2026, un Eclipse Total de Luna, será justo antes del amanecer y será visible desde México, así que podemos contar con que habrá una Luna Roja en nuestro cielo.De acuerdo con la UNAM, durante el eclipse, la Luna adquirirá tonalidades rojizas debido a la refracción de la luz solar por la atmósfera terrestre, un fenómeno conocido como dispersión de Rayleigh.

Fases Lunares en marzo de 2026

Así queda el calendario lunar del mes de marzo de 2026.

3 de marzo de 2026: Luna Llena, también conocida como Luna de Gusano de Sangre

11 de marzo de 2026: Cuarto Menguante.

19 de marzo de 2026: Luna Nueva.

25 de marzo de 2026: Cuarto Creciente.

Fenómenos astronómicos de 2026

Estos son otros fenómenos astronómicos que no te puedes perder durante marzo, donde destaca un eclipse total de Luna y Equinoccio de primavera.

3 de marzo: Eclipse Total de Luna y Luna de Sangre.

6 de marzo: La Luna cerca de la estrella azul-blanca Spica.

10 de marzo: La Luna cerca de estrella roja Antares.

15 de marzo: Marte cerca de Mercurio.

17 de marzo: La Luna cerca de Mercurio, en la constelación de Acuario.

18 de marzo: El cometa 88P/Howell alcanza el perihelio, el punto más cercano al Sol en su órbita. La Luna cerca de Marte y Mercurio, en la constelación de Acuario.

20 de marzo: Equinoccio de Primavera y La Luna cerca de Venus.

23 de marzo: La Luna cerca de Urano y cerca de las Pléyades.

26 de marzo: La Luna cerca de Júpiter.

27 de marzo: La Luna cerca de Pólux.

28 de marzo: La Luna cerca del cúmulo del Pesebre.

Disturbios en Estadio La Corregidora de Querétaro

El 5 de marzo de 2022 quedó marcado en la historia del futbol mexicano como uno de los capítulos más violentos, tras los hechos acontecidos en el Estadio Corregidora entre aficionados de Gallos Blancos de Querétaro y los rojinegros del Atlas, que dejó como saldo 26 lesionados.

Día Internacional de la Mujer

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, la fecha fue establecida en 1977 y dese entonces es reconocido oficialmente por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el propósito es reflexionar sobre la importancia de garantizar los derechos de todas las mujeres, así como reconocer su participación en todos los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural. De acuerdo con la ONU, las mujeres solo tienen el 64% de los derechos jurídicos de los que gozan los hombres en todo el mundo. En áreas fundamentales de la vida, como el trabajo, el dinero, la seguridad, la familia, la propiedad, la movilidad, los negocios y la jubilación, la ley las perjudica sistemáticamente. Como todos los años, se prevén marchas de diferentes colectivas en varios estados del país, destacando la CDMX.

Accidente en estación Tacubaya del Metro CDMX

El 10 de marzo se cumplen seis años del choque de dos trenes del Metro en la estación Tacubaya de la Línea 1, en dirección a Observatorios, donde una persona murió y 41 más resultaron lesionadas, entre ellas los conductores

Día de Mario Bros

El 10 de marzo es el Día de Mario Bros, se trata de un homenaje a un personaje de videojuegos de Nintendo muy querido y famoso que hasta hoy sigue vigente. El día de la celebración se eligió como resultado de dividir el nombre de Mario: Mar-marzo; io, se toma como el número 10.

Día Mundial del Sueño

El 13 de marzo es el Día Mundial del Sueño, cada año, el viernes previo al equinoccio de primavera, se conmemora este día, para concientizar a la población sobre la existencia de los trastornos del sueño y así prevenirlos. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos del sueño afectan a cerca del 40% de la población mundial.

Equinoccio de primavera 2026

El 20 de marzo es el Equinoccio de Primavera que marca el inicio astronómico de esta estación del año. De acuerdo con la UNAM, el término equinoccio proviene del latín aequinoctium, que significa «noche igual», y hace referencia al equilibrio entre las horas de luz y oscuridad en esta fecha. Este fenómeno sucede dos veces al año: en marzo, dando inicio a la primavera en el hemisferio norte, y en septiembre, cuando comienza el otoño en esta misma región.

"Durante el equinoccio de primavera, la Tierra se encuentra en una posición donde el Sol ilumina de manera equitativa ambos hemisferios. A partir de esta fecha, los días comienzan a alargarse progresivamente hasta el solsticio de verano en junio, cuando se alcanza el día más largo del año".

Vacaciones de Semana Santa

El 30 de marzo inician las vacaciones de Semana Santa, de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para alumnos de educación básica en todo el país y concluyen el 10 de abril, por lo que las clases reinician el 13 del mismo mes.

Incendio en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez

El 27 de marzo se cumplen tres años del incendio en la Estancia Migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido en 2023 y que dejó como saldo 40 migrantes fallecidos y 27 más lesionados. Por esta tragedia hay 3 detenidos.

La Hora del Planeta

El 28 de marzo es el La Hora del Planeta, que cada año se celbra el último sábado de marzo, se trata de una iniciativa a nivel mundial mediante la cual se pretende concienciar sobre la necesidad de tomar medidas urgentes contra el cambio climático producido por la actividad humana.

Fechas importantes y efemérides de marzo 2026, en México

1 de marzo: Se proclama el Plan de Ayutla en el que se desconoce al gobierno de Antonio López de Santa Anna, en 1858.

2 de marzo: Aniversario luctuoso de Josefa Ortíz de Domínguez, heroína de la Independencia de México (1708-1829).

2 de marzo: Primera transmisión oficial del canal 11 del IPN, en 1959.

6 de marzo: Se funda el Observatorio Astronómico Nacional, en 1877.

8 de marzo: Inicio del horario de verano en la franja froteriza norte de México.

11 de marzo: Se elige a Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista.

13 de marzo: Se funda la gran Tenochtitlan, capital del imperio azteca, en 1325.

17 de marzo: Aniversario del Plan de Iguala, por el que se declara la Independencia de México, en 1821.

18 de marzo: Aniversario de la Expropiación petrolera, en 1938.

21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez, presidente de México (1806-1872).

23 de marzo: Aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la presidencia, quien fue asesinado en Tijuana en 1994.

25 de marzo: Se instala la Supera Corte de Justicia de la Nación, en 1825.

31 de marzo: Natalicio de Octavio Paz, escritor mexicano (1914-1998).

Fechas conmemorativas en marzo de 2026 en el mundo

5 de marzo: Día Mundial de a Eficiencia Energética.

15 de marzo: Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

22 de marzo: Día Mundial del Agua.

24 de marzo: Día Mundial de la Tuberculosis.

