Sheinbaum y Empresarios Firman Renovación del PACIC: ¿Cuánto Cuesta la Canasta Básica en 2026?

Entérate aquí cuanto cuesta la canasta básica en 2026, ante la renovación del acuerdo PACIC

Sheinbaum firma acuerdo PACIC 2026Foto: Cuartoscuro

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La presidenta Sheinbaum y empresarios renuevan el PACIC: entérate aquí cuánto cuesta la canasta básica, en México.

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Sheinbaum y Empresarios Firman Renovación del PACIC: ¿Cuánto Cuesta la Canasta Básica en 2026?