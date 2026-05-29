Sheinbaum y Empresarios Firman Renovación del PACIC: ¿Cuánto Cuesta la Canasta Básica en 2026?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y empresarios firmaron hoy, 29 de mayo de 2026, el acuerdo por la renovación del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en una ceremonia realizada en Palacio Nacional; aquí te decimos cuánto cuesta la canasta básica.

¿Qué es PACIC? El Paquete Contra la Inflación y la Carestía es un acuerdo de carácter voluntario entre el Gobierno Federal y el sector empresarial, orientado a garantizar precios accesibles en diversos productos de la canasta básica, para proteger el poder adquisitivo de los mexicanos.

El PACIC estabilizar los precios de los 24 productos de la canasta básica: 22 alimentos y dos artículos de primera necesidad, así como a fortalecer la producción nacional de alimentos.

El acuerdo de la renovación del PACIC se firma cada seis meses, en México

¿Cuánto cuesta la canasta básica en 2026?

En la ceremonia por la renovación del acuerdo, Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que con el PACIC, el precio de la canasta básica se mantiene por debajo de los 910 pesos.

Subrayó que a finales de 2022, el precio de la canasta básica era de 1,129 pesos y posteriormente, en febrero de 2023, se logró una reducción a 1,039 pesos.

En 2024, con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, se estableció un precio máximo de 910 pesos, lo que representa una reducción del 12.4%, destacó.

Mantener la canasta básica por debajo de los 910 pesos, “muestra de una estrategia de concentración exitosa, apoyada por el esfuerzo de los proveedores y tiendas de autoservicio participantes, manteniendo precios promedio 6%, por debajo de los 910 pesos”, recalcó.

“Gracias a este acuerdo, se ha logrado mantener el precio de la canasta básica, de 24 productos, y proteger el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de quienes destinan una mayor parte de su ingreso a la alimentación”.

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Guerra en Irán impacta inflación y precios de combustibles

En su turno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “es realmente importantísimo lo que estamos haciendo” para renovar el PACIC y apuntó que “muchos apaíses del mundo están viviendo una inflación muy grande por el aumento en el precio de los combustibles, el aumento en el precio del petróleo, producto de la guerra en Irán, de cierre del estrecho de Ormuz”, conflicto que ha elevado los precios del diésel y la gasolina.

La mandataria agradeció a los empresarios gasolineros por mantener el precio el precio de la gasolina magna en menos de 24 pesos por litro, “un esfuerzo también muy importante”.

“Si no hubiéramos hecho nada, la inflación probablemente estaría en 10, 12%, y no hay nada que le haga más daño a la economía, y particularmente a las familias de menos recursos, que la inflación”.

La presidenta Sheinbaum celebró el esfuerzo de los empresarios para permitir que las “familias mexicanas puedan seguir teniendo acceso a productos a buen precio”.

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Lista de productos que integran la canasta básica

A continuación, te decimos cuáles son los productos que forman parte de la canasta básica, en México: