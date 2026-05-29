Luna Azul: Guía de la NASA para Tomar Buenas Fotos con Celular de la Luna Llena del 31 de Mayo

Aquí te damos algunas recomendaciones para captar las mejores imágenes de la Luna Azul del 31 de mayo 2026, según la NASA

Superluna en MéxicoFoto: Cuartoscuro | Archivo

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Este 31 de mayo, la Luna Azul iluminará el cielo. Aprende a tomar fotos impresionantes con tu celular siguiendo los consejos de la NASA. Un evento astronómico que no te puedes perder.

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¿Cómo Tomarle Fotos a la Luna Azul del 31 de Mayo 2026? Guía de la NASA para Sacarlas con tu Celular