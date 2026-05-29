Luna Azul: Guía de la NASA para Tomar Buenas Fotos con Celular de la Luna Llena del 31 de Mayo

Mayo de 2026 se despide con un fenómeno astronómico que no ocurre frecuentemente: Se trata de la Luna Azul; aquí te decimos cómo puedes tomar buenas fotos de la Luna llena del 31 de mayo, según recomendaciones de la NASA.

¿Qué es la Luna Azul?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) señala que hay varios tipos de Luna llena a lo largo del año, una de ellas es la Luna Azul, fenómeno que ocurre cada dos años y medio.

La NASA asegura que la Luna Azul es especial, pues se trata de una Luna “extra”, término que define a una segunda Luna llena en un mismo mes, como ocurrirá en mayo de 2026.

En este mes, la primera Luna llena fue el 1 de mayo de 2026, conocida como Luna de las flores; además, nos sorprenderá con una más, el 31 de mayo, la llamada Luna Azul.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Luna Azul tendrá una distancia geocéntrica de 406,107 kilómetros de la Tierra.

¿Cómo tomar buenas fotos de la Luna Azul con el teléfono?

No olvides ver la espectacular Luna Azul de mayo y capturar las mejores imágenes. A continuación, te damos algunas recomendaciones para tomar las mejores fotos con tu teléfono celular, según consejos de la NASA:

Consigue un tripié o apoya tu teléfono sobre una superficie firme.

Busca objetos en primer plano que enmarquen la Luna, aporten contexto o complementen el diseño de la imagen.

Desactiva el flash y enfoca la cámara en la Luna, en lugar del cielo, tocando la pantalla.

Para evitar una imagen sobreexpuesta, borrosa y blanca, reduce el brillo.

La Luna debe verse gris, no blanca.

Si puedes distinguir algunos detalles en la pantalla, mucho mejor.

Si tu teléfono tiene temporizador, úsalo para evitar tocarlo o moverlo bruscamente al tomar la foto.

Intenta tomar las fotos en un momento en que la Luna no brille demasiado más que el cielo, como al amanecer o al anochecer, para que la cámara de tu teléfono no tenga problema con el contraste.

También, puedes intentar tomar una foto con la Luna en horizonte, momento en que se ve más grande.

El zoom puede ser útil. Algunos teléfonos tienen un zoom óptico real y otros, zoom digital, y solo realizan un recorte, algo que podrías hacer después de tomar la foto.

Si tu teléfono te permite cambiar ajustes ISO, es decir, la sensibilidad a la luz, y apertura, que es el tamaño de la abertura que deja pasar la luz, intenta configurar un ISO bajo y una apertura amplia.

Si es posible, puedes jugar con la velocidad de obturación para asegurarte de que la Luna esté bien expuesta.

La Luna Azul del 31 de mayo de 2026 será visible desde México, donde alcanzará su punto máximo a las 08:45 horas. No olvides apreciarla y sacar las mejores imágenes.