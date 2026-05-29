Explota Cohete New Glenn de Blue Origin en Prueba: NASA Dará Apoyo

El cohete New Glenn de Blue Origin, del magnate Jeff Bezos, explotó durante pruebas de encendido de motores en una plataforma de lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos.

NASA apoyará en investigaciones de la explosión

El director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Jared Isaacman, aseguró que apoyará en las investigaciones de la explosión en el complejo de lanzamiento 36, con relación al cohete New Glenn de Blue Origin en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral.

“Los vuelos espaciales no perdonan errores, y desarrollar una nueva capacidad de lanzamiento de carga pesada es extraordinariamente difícil. Trabajaremos con nuestros socios para apoyar una investigación exhaustiva de esta anomalía, evaluar los impactos en misiones próximas y volver a lanzar cohetes”.

Aseguró que se proporcionará cualquier información sobre el impacto en los programas Artemis y Moon Base conforme esté disponible.

"Reconstruiremos lo que sea necesario", dice Bezos

Jeff Bezos, dueño de la compañía Blue Origin, informó que su cohete New Glenn explotó durante una prueba de encendido de motores.

Según funcionarios de la Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral, no hubo heridos.

"Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para averiguarla", destacó Bezos a través de sus redes sociales.

"Fue un día muy difícil, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar. Vale la pena", sentenció el magnate.

"Experimentamos una anomalía durante la prueba de ignición de hoy. Todo el personal ha sido contabilizado. Proporcionaremos actualizaciones a medida que sepamos más", informó la compañía tras el incidente.

La compañía espacial de Jeff Bezos realizaba una prueba de encendido previa al cuarto lanzamiento previsto del nuevo cohete en las próximas semanas.

Hasta el momento se desconoce si hay heridos luego de la explosión.

Explosión sacudió casas y tiñó cielo de naranja

Luego de darse a conocer la explosión del cohete New Glenn de Blue Origin durante una prueba en la plataforma de lanzamiento el jueves por la noche, los usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías de cómo las casas cercanas fueron sacudidas por el estallido y la forma en que se tiñó el cielo nocturno de color naranja.

Los equipos de emergencia permanecieron en el lugar más de una hora, pero las autoridades indicaron que no existía peligro debido a los gases u otros riesgos potenciales.

De acuerdo con lo descrito por testigos, la estructura de casas tembló en las cercanas localidades de Cabo Cañaveral y Cocoa Beach alrededor de las 21:00 hora local, y los residentes recurrieron a las redes sociales para preguntarse qué había sucedido.

El Complejo de Lanzamiento 36 es visible desde la playa, e internet se llenó rápidamente de fotos de una bola de fuego naranja.

El cohete debía despegar la próxima semana con satélites de internet en órbita, que forman parte de la constelación Amazon LEO.

Así era el New Glenn

Con sus imponentes 98 metros (321 pies), el New Glenn hizo su debut en 2025. Recibe su nombre en honor a John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra, y es mucho más grande y potente que los cohetes New Shepard que han llevado turistas a los confines del espacio desde Texas.

Buscaban 12 lanzamientos del New Glenn

Blue Origin tenía previsto realizar hasta 12 lanzamientos del New Glenn este año, tras haber dedicado cerca de una década a su desarrollo con el objetivo de competir con SpaceX, la compañía de Elon Musk.

¿Cuál era la misión que debía realizar el New Glenn?

El New Glenn tenía previsto su cuarto lanzamiento en las próximas semanas, para transportar los satélites de internet Leo de Amazon al espacio. Por ahora no se ha especificado la causa de la falla, solo se dijo que se produjo una "anomalía".

La relevancia de la compañía Blue Origin es que también contribuirá a impulsar las misiones Artemis de la NASA a la Luna.

Antecedentes de fallas del New Glenn

La explosión se produce apenas unas semanas después del tercer vuelo del cohete New Glenn de Blue Origin. Dicha misión sufrió una falla cuando el New Glenn no logró poner en órbita un satélite para AST SpaceMobile, lo que provocó la pérdida total de la misión.

La semana pasada, la FAA autorizó al New Glenn a volar de nuevo tras la investigación realizada por Blue Origin sobre la causa del fallo.

HVI