Explota Cohete New Glenn de Blue Origin en Prueba: NASA Dará Apoyo

Usuarios en redes sociales compartieron videos y fotografías de cómo las casas cercanas fueron sacudidas por el estallido y la forma en que se tiñó el cielo nocturno de color naranja

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VIDEO: Explota Cohete New Glenn de Blue Origin en Florida

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Blue Origin tenía previsto realizar hasta 12 lanzamientos del New Glenn este año, tras haber dedicado cerca de una década a su desarrollo

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