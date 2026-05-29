Denuncian Maltrato a Tres Migrantes por Parte de Guardias de Ferromex en Torreón

El departamento jurídico del Centro para Migrantes Jesús Torres, en Torreón, denunció el maltrato que se le dio a tres migrantes por parte de guardias de Ferromex en Torreón hace algunos días.

Dos personas de origen venezolano y un marroquí fueron presuntamente violentados por guardias al momento de ser bajados del ferrocarril, situación que generó indignación entre integrantes del albergue y defensores de los derechos humanos.

La asesora jurídica del Centro para Migrantes comentó que los despojaron de lo que tenían y que se aprovecharon de que el marroquí no hablaba español para violentarlo más, ya que no podía comunicarse ni defenderse de las agresiones.

Asimismo, denunciaron que los lanzaron a aguas contaminadas y que fueron agredidos física y verbalmente por los guardias, por lo que piden a las autoridades correspondientes investigar lo ocurrido y hacer justicia para las víctimas.

Centro para Migrantes Jesús Torres 24/7 cumple 15 años

Este 28 de mayo del 2026, el Centro para Migrantes Jesús Torres 24/7, ubicado en la colonia Las Julietas de Torreón, celebró 15 años de su fundación brindando apoyo a personas migrantes que pasan por la región Laguna.

Este lugar tiene el propósito de atender, proteger y apoyar a los migrantes, quienes desde hace un año y medio también pueden ser huéspedes en este refugio mientras continúan con su trayecto.

De mayo de 2025 a abril de 2026, fueron 1,557 migrantes los que pasaron por el centro, una cifra mínima en comparación con años anteriores, de acuerdo con los responsables del lugar.

En este espacio se proporciona alimentación, alojamiento y, en casos especiales, servicios de salud y jurídicos. Además, recientemente se han instalado minisplits y una cisterna con el objetivo de ofrecer una mejor estancia a quienes llegan al refugio.

María Concepción Martínez expresó su deseo de que este proyecto continúe durante muchos años más, destacando la importancia del servicio que se brinda a la comunidad migrante en Torreón.