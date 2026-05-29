Denuncian Maltrato a Tres Migrantes por Parte de Guardias de Ferromex en Torreón

El Centro para Migrantes Jesús Torres de Torreón, denunció a guardias de Ferromex por presunto maltrato a migrantes.

El Centro para Migrantes Jesús Torres de Torreón, denunció a los guardias por presunto maltratoFoto: N+

Destacado

Centro para Migrantes Jesús Torres denuncia abuso a migrantes por parte guardias de Ferromex en Torreón.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+