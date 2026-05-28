Mueren 3 Personas al Presuntamente Inhalar Químicos en Lerdo

Tres personas murieron al presuntamente inhalar químicos en una bodega cercana al panteón municipal de Lerdo.

Mueren 3 Personas al Presuntamente Inhalar Químicos en LerdoFoto: N+

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Tres personas fallecen al inhalar químicos en Lerdo. Autoridades investigan el incidente en una bodega cercana al panteón municipal. Conoce más sobre esta tragedia.

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