Mueren 3 Personas al Presuntamente Inhalar Químicos en Lerdo

La tarde de este miércoles 27 de mayo, tres personas murieron cerca del Panteón Municipal de Lerdo. De manera preliminar, autoridades informaron que presuntamente habían inhalado algún químico en una bodega cerca del panteón municipal.

Una persona perdió la vida al interior de un vehículo, una más en una camioneta y otra en el Hospital General.

Al lugar han arribaron elementos del Ejército Mexicano, Policía Municipal, así como de la Fiscalía quienes iniciaron con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

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Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley.

Mujer resulta intoxicada por humo en restaurante de Torreón

La mañana de este 27 de mayo, una mujer sufrió una intoxicación por humo al interior de un restaurante de gorditas ubicado sobre el bulevar El Tajito en Torreón.

Los hechos ocurrieron a las 9:30 horas cuando trabajadores del establecimiento solicitaron el apoyo de las unidades de emergencia debido a que una cliente presentaba dificultades para respirar.

De inmediato, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron los primeros auxilios a la afectada. Luego de estabilizarla, fue trasladada a un hospital para una valoración médica más amplia y descartar cualquier complicación.

El incidente causó alarma entre los clientes que se encontraban en el lugar, además de generar el despliegue de autoridades en la zona. Horas más tarde, se dio a conocer que la mujer se encuentra fuera de peligro, gracias a la pronta respuesta de los elementos de emergencia.