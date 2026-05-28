Vuelca Pipa Cargada con Combustible en Coahuila; Chófer es Trasladado al Hospital

Bomberos de Monclova activaron los protocolos de seguridad luego de que una pipa cargada con combustible volcara en el libramiento Carlos Salinas de Gortari.

Vuelca Pipa Cargada con Combustible en Coahuila; Chófer es Trasladado al HospitalFoto: N+

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Emergencia en Monclova: vuelca pipa con combustible en el libramiento Carlos Salinas de Gortari. Autoridades cierran vialidad y activan protocolos. Conoce los detalles.

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