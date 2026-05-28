Vuelca Pipa Cargada con Combustible en Coahuila; Chófer es Trasladado al Hospital

Un chófer de 35 años de edad, protagonizó la volcadura de una pipa cargada con combustible sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la llamada Curva del Diablo.

El conductor fue auxiliado por socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes lo trasladaron a un hospital debido a las lesiones que presentó. Mientras tanto, autoridades cerraron parcialmente la vialidad para atender la emergencia.

Autoridades activan protocolos de seguridad

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Monclova activaron los protocolos de seguridad y ordenaron el cierre temporal del libramiento debido al riesgo que representaba la unidad volcada y la carga que transportaba.

Asimismo, corporaciones de la Policía Estatal y Municipal trabajaron de manera coordinada para prevenir incidentes en la zona, mientras personal de Bomberos realizaba labores para eliminar riesgos y asegurar el área.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente. No se ha informado oficialmente si existió algún factor adicional que contribuyera al percance.

Vehículo de lujo choca con pipa en Gómez Palacio

El 13 de mayo, un vehículo de lujo terminó con severos daños materiales luego de verse involucrado en un accidente vial registrado en el cruce de la calle Siglo de Torreón y el bulevar Rebollo Acosta en Gómez Palacio. De acuerdo con los reportes, una pipa que transportaba aceite vegetal realizó una maniobra que derivó en la colisión entre ambas unidades.

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Durante el percance, una tercera conductora perdió el control de su automóvil al intentar evitar el choque y terminó impactándose contra un poste. A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas.