Mujer Encuentra Muerto a su Expareja en Colonia Ocenía en Saltillo

Un joven de 25 años murió al lado de su expareja en un domicilio de la colonia Oceanía, al norte de Saltillo. Minutos antes de las 7:30 horas de este miércoles, paramédicos de la Cruz Roja atendieron el reporte de una persona inconsciente en una vivienda ubicada sobre la calle Java; desafortunadamente, solo confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona, mientras agentes de Servicios Periciales iniciaron las primeras investigaciones. Josefa, de 33 años y expareja de la víctima, informó que durante la madrugada recibió una videollamada del joven, quien le pidió la ubicación de la casa y permiso para quedarse a dormir, ya que se encontraba en estado de ebriedad.

De acuerdo con su testimonio, el hombre llegó al domicilio y se acostó a dormir; sin embargo, cerca de las 4:00 horas, el hijo de ambos despertó a la mujer para decirle que su padre estaba recargado en la orilla de la cama. Aunque intentó moverlo, no obtuvo respuesta y volvió a dormir. Fue aproximadamente una hora después cuando se dio cuenta de que el joven ya no reaccionaba.

Hombre es encontrado sin vida dentro de domicilio en Saltillo

Un hombre de 35 años fue localizado sin vida la tarde del 27 de abril en un domicilio de Saltillo, luego de que sus familiares acudieran a buscarlo y lo encontraran inconsciente.

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Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron las diligencias correspondientes, mientras que personal del Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo para practicar la necropsia de ley.