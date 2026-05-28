Mujer Encuentra Muerto a su Expareja en Colonia Ocenía en Saltillo

Una mujer encontró muerto a su expareja en su casa ubicada en la colonia Oceanía en Saltillo.

Mujer Encuentra Muerto a su Expareja en Colonia Ocenía en SaltilloFoto: N+

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Tragedia en Saltillo: un joven de 25 años muere en casa de su expareja. Conoce los detalles de este lamentable incidente en la colonia Oceanía.

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