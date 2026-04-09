Aprueban en Argentina Reforma de Protección a Glaciares para Fomentar Minería

El Congreso de Argentina aprobó una iniciativa del presidente Javier Milei que habilita a las provincias a redefinir las áreas de protección de los glaciares para ampliar la explotación minera, a pesar de la resistencia de activistas ambientales.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al aprobar la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones después de casi 12 horas de debate. La reforma ya había sido aprobada en febrero por el Senado.

Presidente Milei

En un comunicado tras la votación el presidente Milei indicó:

"A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos"

El mandatario sostenía que la modificación de la ley que regía desde 2010 era un paso necesario para atraer inversiones mineras:

"Los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder"

El bloque oficialista contó con el apoyo de aliados de derecha y legisladores de provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se ubican gran parte de los glaciares del país.

Protestas

De manera simultánea al debate, miles de personas protestaron contra la reforma.

En tanto organizaciones ambientales advirtieron que la medida agravará la crisis climática y adelantaron que la combatirán judicialmente.

De acuerdo con un Inventario Nacional de 2018, Argentina tiene cerca de 17 mil cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.

En la última década se redujeron un 17% en el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, debido al cambio climático principalmente, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).

Historias recomendadas:

Con información de AFP

LECQ