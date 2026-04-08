"Tuvo un 90% de Dificultad": Elemento del Ejército Narra a N+ Rescate de Minero en Sinaloa

La localización y rescate del minero Francisco Zapata Nájera, atrapado durante 14 días en la mina Santa Fe, en el municipio de El Rosario, Sinaloa, no habría sido posible sin la labor de los elementos del Batallón de Atención a Emergencias del Ejército Mexicano.

Formada en julio de 2024, esta unidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tiene como función principal realizar labores de rescate en entornos peligrosos, desde incendios forestales y espacios confinados hasta edificios colapsados por sismos.

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"Estoy segura de que todas y todos los mexicanos tenemos el corazón con ustedes", fueron las palabras que la presidenta Claudia Sheinbaum dedicó a los militares de este batallón.

Rescate, con alto grado de dificultad

En entrevista exclusiva para N+, el mayor de zapadores Aldo Córdoba Galicia, perteneciente al batallón de Atención de Emergencias de la Sedena, narró cómo fue el rescate con vida de Zapata Nájera y cuáles fueron las dificultades a las que tuvieron que hacer frente para lograr su objetivo.

Para Córdoba Galicia, el rescate tuvo un grado de dificultad de 90% debido a que las condiciones de visibilidad eran totalmente nulas y el entorno era completamente desconocido; ello, sumado a la extensión que debían recorrer para llegar al lugar en el que se encontraba atrapado el minero.

"No era un camino completamente recto, sino que era curveado. Son más o menos 3.2 kilómetros los que se tienen que recorrer; son 40 minutos los que se tienen que descender en profundidad, más o menos 300 metros", contó el rescatista militar.

En lo que respecta a la parte de debajo de la mina, continuó el mayor de apadores Córdoba Galicia, "las condiciones son más difíciles por el grado de humedad y la temperatura, que es elevada".

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¿Por qué demoró el rescate del minero?

A Zapata se le localizó ayer cerca de las 15:00 horas, pero no pudo ser rescatado sino hasta este miércoles debido a que el nivel del agua sobrepasaba el techo de la caverna y no podían atravesarlo los rescatistas.

"Además, se intentó pasarlo a través del equipo de buceo, pero como no está familiarizado con la actividad de buceo ni con el equipo, era difícil que se pudiera maniobrar para poderlo pasar de un lado a otro", añadió el personal militar.

Únicamente se le estuvo proporcionando alimentación, atención médica y bebidas hidratantes. Se le dio seguimiento puntual para que estuviera bien

Zapata Nájera sobrevivió tanto tiempo debido a que se resguardó en una caverna que tiene una pendiente positiva, la cual permitió que no se inundara completamente. "Era una burbuja de aire que le permitió estar a salvo", describió el militar rescatista.

Una Lámpara Ayudó a Rescatistas a Salvar la Vida del Segundo Trabajador de la Mina Santa Fe en Sinaloa

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