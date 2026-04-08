Granizadas e Inundaciones en CDMX y Edomex: ¿En Qué Zonas Hay Afectaciones por Lluvias Fuertes?

Las lluvias de hoy 8 de abril de 2026 en la CDMX y Edomex estuvieron acompañadas de granizo, por lo que diversas alcaldías y municipios presentaron afectaciones por estas precipitaciones sólidas; estos son los detalles.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que las condiciones climatológicas que se presentarán durante las próximas horas están relacionadas con los canales de baja presión en el interior y sureste del país en combinación con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

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“Originarán chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en estados del norte, noreste, sur y sureste del territorio nacional”, alertó.

No obstante, hizo énfasis en que la posible caída de granizo se iba a presentar con fuerza en la zona oriente y centro del país.

En tanto, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que se presentarán chubascos con lluvias puntuales fuertes, descargas eléctricas y presencia de viento de 10 a 20 km/h con rachas de 40 km/h en CDMX y Edomex.

Video: Así Dejó Granizada Calles de la Alcaldía Milpa Alta en CDMX

¿Qué alcaldías y municipios tienen afectaciones por granizo en CDMX y Edomex?

Las lluvias de esta tarde sorprendieron a los habitantes de la Zona Metropolitana, quienes tuvieron que buscar refugio o de plano no salir de los inmuebles debido a la fuerza de las precipitaciones.

Además, la caída de granizo cubrió de blanco todo a su paso, lo que provocó que el tránsito y el transporte público sufrieran retrasos.

Lluvias en CDMX

En el caso de la Ciudad de México, las autoridades activaron la alerta amarilla por la caída de granizo. Las demarcaciones donde se presentó este fenómeno fueron:

Milpa Alta

Los vecinos de esta alcaldía mostraron videos del momento exacto en el que enormes bolas de hielo caían en sus domicilios. También se observa cuando los parques y avenidas quedaron cubiertos de granizo. La zona más afectada fue Tecomitl.

Gustavo A. Madero

Al norte de la CDMX, también se registró una granizada que paralizó toda la zona. Los vecinos indicaron que la caída de granizo duró casi 20 minutos. Algunas de las colonias más afectadas son Providencia, Campestre Aragón, San Felipe de Jesús y Casas Alemán.

Lluvias en Edomex

Ahora bien, la situación en el Estado de México también fue complicada hoy 8 de abril de 2026 con las granizadas. Debido a las lluvias se reportaron grandes encharcamientos y la caída de granizo. Entre los municipios donde se presentaron más afectaciones son:

Coacalco

En este municipio los habitantes alertaron por la fuerte tormenta. En videos se observa cómo poco a poco se llenó de granizo todo a su alrededor. Además, reportaron enormes encharcamientos.

Una de las zonas más afectadas es la avenida José López Portillo, donde los cuerpos de agua son tan grandes que los conductores evitan el paso para quedarse varados.

Tultepec

Esta área mexiquense reportó una tormenta bastante fuerte. De hecho, debido a la cantidad de granizo que cayó esta tarde, los habitantes aprovecharon para elaborar muñecos de nieve. Sin embargo, no todo es felicidad, ya que su acumulación se convirtió en un "tapón" para las coladeras, lo que mantiene encharcamientos en calles y vialidades principales.

Tultitlán

En Tultitlán las lluvias tomaron por sorpresa a vecinos de diversas colonias. Los habitantes refirieron que prácticamente "se cayó el cielo". Lo anterior, porque se presentó una tormenta eléctrica con caída de granizo. A través de redes sociales mostraron el gran tamaño del granizo que cubrió de blanco todo a su paso.

Además, no hay paso para las unidades de la Línea 2 del Mexibús por el nivel del agua de los encharcamientos. Las personas están varadas para poder dirigirse a sus destinos, otras en cambio cruzan las "lagunas" que se crearon en la zona. En tanto, automovilistas prefieren evitar el paso y esperar a que descienda el agua.

"Me quedé atorado en el agua", dijo un motociclista a N+

Villa de las Flores

En este punto la tormenta con granizo sorprendió a los habitantes de colonias como Bosques del Valle, Villa de las Flores y Rancho La Palma. El pavimento quedó cubierto de hielo.

Debido a los encharcamientos, se presenta fuerte carga vehicular en la Vía López Portillo y retrasos en el Mexibús.

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