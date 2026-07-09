Tepito Inundado Hoy: Video de Cómo Quedó la Zona Comercial por Lluvias en CDMX

La Ciudad de México amaneció este jueves con varias zonas bajo el agua, por las fuertes lluvias de las últimas horas

Bomberos laboran en eje 1 por inundación · Morelos, Cuauhtémoc | Itzel Cruz Alanis

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Tepito amaneció bajo el agua tras lluvias intensas en CDMX. Descubre cómo quedó la zona comercial y las medidas tomadas por los bomberos.

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