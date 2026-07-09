Tepito Inundado Hoy: Video de Cómo Quedó la Zona Comercial por Lluvias en CDMX

La fuerte lluvia que se registró desde la tarde del miércoles, en Ciudad de México, dejó varias áreas bajo el agua; aquí te mostramos en video cómo amaneció Tepito hoy, 9 de julio de 2026, en medio de la inundación que afectó la zona comercial.

Así quedó Tepito, inundado

Las cámaras de N+ FORO pudieron constatar que Tepito está inundado este jueves, en inmediaciones del Metro Lagunilla, derivado de las fuertes lluvias que se extendieron hasta la madrugada de hoy.

En el video se observa que lo puestos semifijos quedaron bajo el agua, por lo que Bomberos de CDMX acudieron a desazolvar la zona de Eje 1 Norte y Peralvillo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, con ayuda de bombas.

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Tepito siempre se inunda

En entrevista para N+, Rosa Mora, vendedora de gelatinas en la entrada del Metro Lagunilla, comentó que “siempre que hay lluvias fuertes pasa esto y a veces, cuando hay poquita lluvia, igual”.

La señora Rosa dijo que el miércoles la lluvia se vino "fuertísima y no aquí, sino en varias partes”.

CDMX, bajo alerta por lluvias fuertes

Por las fuertes lluvias del miércoles, 8 de julio de 2026, y la madrugada de hoy, el Gobierno de la Ciudad de México activó alerta roja en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Gustavo A. Madero (GAM).

Además, hubo alerta naranja en Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Iztacalco, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

¿Cuánto llovió en CDMX?

De acuerdo con el Gobierno de CDMX, hasta el corte de las 21:00 horas del miércoles, se habían acumulado 21.2 millones de metros cúbicos de agua y en la Zona Metropolitana del Valle de México, el volumen de precipitación alcanzó 36.37 millones de metros cúbicos.

RMT