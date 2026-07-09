México Pondrá Denuncias ante Fiscalías de EUA por Muertes de Migrantes Ligadas a ICE

El Gobierno de México anunció hoy, 9 de julio de 2026, las acciones jurídicas que emprenderá luego de la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un migrante mexicano que falleció por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en Houston, Texas, en Estados Unidos de América (EUA).

En la conferencia mañanera de hoy, el canciller Roberto Velasco Álvarez informó que suman 17 migrantes mexicanos que han muerto en situaciones relacionadas con acciones de ICE, de las cuales, 14 han sido en centros de detención y 3 en operativos, como el caso de Lorenzo Salgado Araujo.

“La realidad es que a Lorenzo Salgado le quitan la vida agentes de ICE, hace unos días, el pasado 7 de julio”, día en que recibió “una serie de disparos en un incidente que tiene que ser investigado con absoluta seriedad”, afirmó el funcionario.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que se han enviado 11 notas diplomáticas de "protesta formal" al Gobierno de Estados Unidos, sobre cada uno de los casos, en las que se exige el esclarecimiento de los fallecimientos, mismas que han sido respondidas con la realización de las investigaciones correspondientes.

Acciones jurídicas por muerte de migrantes mexicanos relacionadas con ICE

Velasco Álvarez enlistó las 4 acciones jurídicas que México emprenderá por la muerte de migrantes mexicanos, vinculadas con ICE y son las siguientes:

La Secretaría de Relaciones Exteriores pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) presentar, de manera formal, denuncias contra quien resulte responsable ante las Fiscalías estatales y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Es decir, vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente a las Fiscalías de Estados Unidos, para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal”, afirmó el canciller. Se emprenderán acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención de ICE, con el envío de cartas de cese y desistimiento por acciones violatorias de los derechos humanos, que llevaron a la muerte de 14 mexicanos. Se presentarán solicitudes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la protección de personas mexicanas en centros de detención de ICE, con el otorgamiento de medidas cautelares. El Gobierno de México exigirá a Volker Türk, alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), protección para mexicanos en centros de detención de ICE.

“La prioridad de nuestro trabajo siempre es la defensa de los derechos humanos de nuestros connacionales y por eso estamos iniciando el día de hoy estas acciones legales; además de que por supuesto, será el tema central de nuestras conversaciones con el Gobierno de los Estados Unidos”, subrayó el canciller Roberto Velasco.

Embajador de México toma acciones por muerte de Lorenzo Salgado Araujo

En tanto, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, publicó en sus redes sociales un mensaje en el que indicó que, a través del Consulado mexicano en Houston, acompaña “a la esposa e hijos de Lorenzo Salgado Araujo en este momento de dolor”, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Agregó que la Cancillería, “por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en Houston, empleará todas las herramientas a su alcance para que este caso sea investigado con absoluta seriedad”.

Subrayó que sostendrá reuniones inmediatas con autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos, del Departamento de Seguridad Nacional, ICE y legisladores de ambas cámaras del Congreso, “para solicitar con firmeza una revisión transparente de lo ocurrido y protocolos claros en el futuro”.

“Lo digo con claridad: no se trata de cuestionar el derecho de ningún país a hacer cumplir sus leyes, sino de sostener un principio que no admite excepción. La vida y la dignidad humana están primero”, destacó el embajador.

Acompañamos, a través del @ConsulMexHou, a la esposa e hijos de Lorenzo Salgado Araujo en este momento de dolor. Como lo ha instruido la Presidenta @Claudiashein y lo ha señalado el Canciller @r_velascoa, la Cancillería, por conducto de la Embajada en Washington y el Consulado en… — Roberto Lazzeri (@robertolazzeri) July 9, 2026

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy

RMT