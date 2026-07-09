México Pondrá Denuncias ante Fiscalías de EUA por Muertes de Migrantes Ligadas a ICE

Suman 17 migrantes mexicanos que han muerto en situaciones relacionadas con acciones de ICE, de las cuales, 14 han sido en centros de detención, informa la SRE

Memorial por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano, a manos del ICEMemorial por la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, migrante mexicano, a manos del ICE. Foto: Reuters

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México denuncia ante EUA por 17 muertes de migrantes ligadas a ICE. Exige justicia y protección de derechos humanos. Conoce las acciones legales que emprenderá el gobierno.

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