¿Cómo Está la Inflación en México? Jitomate, Huevo y Productos que Bajaron de Precio

Entérate qué productos bajaron de precio por el nivel de la inflación, en México, según el INEGI

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¡Buenas noticias! La inflación en México cae a 3.37% y productos como jitomate y huevo bajan de precio. Entérate de los detalles aquí.

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