¿Cómo Está la Inflación en México? Jitomate, Huevo y Productos que Bajaron de Precio

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer hoy, 9 de julio de 2026, el nivel de la inflación en México; aquí te decimos qué productos bajaron de precio, además del jitomate y el huevo.

De acuerdo con el INEGI, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) disminuyó 0.27% y presentó un nivel de 145.131, por lo que la inflación bajó a 3.37%, en junio de 2026, después de que cerró mayo en 3.94%.

El informe del INEGI apuntó que la inflación subyacente se mantuvo al alza y la no subyacente, registró una caída impulsada principalmente por el sector agropecuario.

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¿Qué es el Índice Nacional de Precios al Consumidor?

El INEGI explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares mexicanos y se usa para medir la inflación.

¿Qué es la inflación?

En tanto, la inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país. Para medir su crecimiento, se utilizan índices que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de bienes y servicios ponderada, como el INPC.

¿Qué productos bajaron de precio?

El INEGI señaló que los siguientes 10 productos bajaron de precio, en junio de 2026:

Jitomate: -38.98%. Huevo: -7.21%. Chile serrano: -26.88%. Chile poblano: -40.43%. Uva: 18.96%. Automóviles: -0.59%. Otros chiles frescos: -19.99%. Limón: -8.94%. Otras frutas: -2.61%. Pepino: -10.13%.

¿Qué productos subieron de precio?

En contraste, el INEGI enlistó los 10 productos que subieron de precio y son los siguientes:

Vivienda propia: +1.31%. Papa y otros tubérculos: +9.32%. Aguacate: +24.53%. Otros alimentos cocinados: +1.31%. Loncherías, fondas, torterías y taquerías: +0.38%. Cebolla: +6.87%. Restaurantes y similares: +0.36%. Naranja: +9.55%. Productos para el cabello: +1.38%. Renta de vivienda: +0.34%.

Variación por entidades federativas

Las entidades con variaciones de precios por arriba del promedio nacional fueron Quintana Roo, Sonora y Sinaloa, mencionó el INEGI.

Mientras que las entidades con variaciones por debajo del promedio incluyeron a Tlaxcala, Puebla y Nayarit.