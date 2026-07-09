Se Normaliza Servicio en la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México

La mañana de este jueves 9 de julio de 2026, el servicio de la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México se restableció en su totalidad, informó el director de este medio, Adrián Rubalcava.

La tarde noche de este miércoles, debido a las fuertes lluvias registradas en la zona y para garantizar la seguridad en la operación, se implementó el servicio provisional en esta línea de Politécnico a La Raza y de Oceanía a Pantitlán.

El servicio fue suspendido en las estaciones Misterios, Valle Gómez, Consulado, Eduardo Molina y Aragón; por lo que se recomendó usar las unidades de RTP y viajar por las líneas 4 y 6 del mismo sistema de transporte.

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Se reanuda el servicio en la Línea 5

Adrián Rubalcava informó en su cuenta de X que el servicio en toda la Línea 5 del Metro se normalizó, tras las intensas lluvias que provocaron el ingreso de agua en la zona de vías en la interestación Eduardo Molina-Consulado.

Esta mañana se normalizó el servicio en toda la Línea 5 del @MetroCDMX, tras las intensas lluvias que provocaron el ingreso de agua en la zona de vías de la interestación Eduardo Molina-Consulado.



Mi reconocimiento a las y los trabajadores de todas las áreas del Sistema, quienes… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) July 9, 2026

"Mi reconocimiento a las y los trabajadores de todas las áreas del Sistema, quienes laboraron durante la noche y parte de la madrugada para restablecer la operación de forma segura".

También agradeció al personal de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) "por el apoyo brindado durante el servicio provisional, y a las y los usuarios por su comprensión, paciencia y colaboración".

Con información de N+

ICM