Se Normaliza Servicio en la Línea 5 del Metro de la Ciudad de México

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que en la apertura del servicio, la línea amarilla funciona en su totalidad

Pasajeros hacen fila para usar los camiones del RTP tras el cierre temporal de algunas estaciones de la Línea 5 del MetroPasajeros hacen fila para usar los camiones del RTP tras el cierre temporal de algunas estaciones de la Línea 5 del Metro. Foto: X @RTP_CiudadDeMex

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Línea 5 del Metro CDMX vuelve a operar al 100% tras las lluvias. Reconocimiento a quienes trabajaron sin descanso. Entérate de cómo se logró esta hazaña.

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