Donald Trump No Volverá a Estados Unidos en Avión que le Regaló Catar por Seguridad

La aeronave está valorada en varios cientos de millones de dólares, pero suscita importantes interrogantes

TrumpEl aparato, reacondicionado rápidamente por el ejército estadounidense tras la donación de Catar, no dispone de todas las tecnologías del antiguo avión. Foto: Reuters.

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El nuevo Air Force One, un Boeing 747 de Catar, genera dudas de seguridad. Trump opta por otro avión tras la cumbre de la OTAN. ¿Qué hay detrás de esta decisión?

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