Recibe Estados Unidos el Nuevo Air Force One, Donación de Catar

La Fuerza Aérea declaró que el avión iniciará sus vuelos de puesta en servicio, como preparación para su integración en la flota presidencial, de manera gradual

Donald Trump pronuncia un discurso en la Base Conjunta Andrews frente al avión donado por Catar y que se utilizará como Air Force One.Foto: Reuters

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Estados Unidos recibe un nuevo Air Force One, donado por Catar. Este Boeing 747 modificado ha generado dudas éticas y de seguridad.

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