Recibe Estados Unidos el Nuevo Air Force One, Donación de Catar

Este viernes, la Fuerza Aérea de Estados Unidos recibió su nuevo avión, el Air Force One, un Boeing 747 modificado, completamente nuevo y cuya donación por Catar generó inquietudes éticas y de seguridad.

La Fuerza Aérea en un comunicado, indicó:

"Recién pintado con su nueva librea roja, blanca y azul, y con las últimas modificaciones dispuestas por el gobierno, el avión ha entrado en servicio" para el presidente Donald Trump.

La Fuerza Aérea declaró que el avión "comenzará sus vuelos de puesta en servicio", como preparación para su integración gradual en la flota presidencial.

Dichos vuelos tienen como objetivo verificar las capacidades necesarias para el transporte seguro del presidente Donald Trump.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Presidente Donald Trump Presenta el Nuevo Air Force One

Trump presenta el nuevo Air Force One

El presidente Donald Trump sostuvo que el avión llamado "El palacio volador" es superior en velocidad, alcance y diseño que cualquier avión presidencial en el mundo.

Está pintado de azul marino y una franja roja, dejando atrás el color azul celeste que dominó en el avión desde la era Kennedy,

El Air Force One que saldrá de servicio tenía 35 años operando.

Obsequio de Catar

El avión, obsequio de Catar y valorado en varios cientos de millones de dólares, ha causado importantes interrogantes éticos y constitucionales, particularmente sobre los límites de los regalos que un presidente puede recibir de otro país.

También crea inquietudes de seguridad, puesto que la aeronave, originalmente perteneciente a un gobierno extranjero, estaba destinada a desempeñar la función altamente delicada de avión presidencial.

Air Force One

Las aeronaves modificadas para servir como Air Force One están equipadas con sistemas de defensa sofisticados capaces de interferir radares y sistemas enemigos de seguimiento infrarrojo.

Cuentan también con dispositivos de dispersión de fragmentos metálicos para desviar misiles guiados por radar y señuelos infrarrojos para cegar misiles con sistema de búsqueda de calor.

Con información de AFP

LECQ