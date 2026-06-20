SMN Alerta por Lluvias en Todas las Regiones del Territorio Nacional

En medio de las fuertes precipitaciones, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua podrían alcanzar los 45 grados Celsius

Inundación en GuadalajaraEquipos de emergencia laboran durante una inundación en Guadalajara. Foto: Facebook PCJalisco19

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SMN alerta: fuertes lluvias y calor extremo en todo México. Baja California y Sinaloa podrían alcanzar 45°C. Infórmate sobre las condiciones en tu región.

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