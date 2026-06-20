SMN Alerta por Lluvias en Todas las Regiones del Territorio Nacional
En medio de las fuertes precipitaciones, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua podrían alcanzar los 45 grados Celsius
Equipos de emergencia laboran durante una inundación en Guadalajara. Foto: Facebook PCJalisco19
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SMN alerta: fuertes lluvias y calor extremo en todo México. Baja California y Sinaloa podrían alcanzar 45°C. Infórmate sobre las condiciones en tu región.
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PorRedacción N+
Para este sábado 20 de junio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en el noroeste, occidente, centro, norte y noreste de México.
Se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Nayarit, Jalisco y Zacatecas; así como rachas de viento de 50 a 70 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Por otro lado, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, en interacción con la onda tropical núm. 9 que se desplazará frente a la costa de Chiapas, propiciará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en dichas regiones.
Lluvias en el país
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (este), Jalisco (norte) y Zacatecas (sur).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste y sur), Aguascalientes, San Luis Potosí (norte y oeste), Coahuila (sureste), Nuevo León (centro y sur), Tamaulipas (oeste y suroeste), Colima, Guanajuato (oeste), Michoacán (noroeste y sur), Guerrero (suroeste), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (sur).
Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (suroeste), Querétaro (norte y centro), Hidalgo (norte y oeste), Veracruz (norte y centro), Puebla (norte y sur), Tlaxcala, Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Tabasco.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Campeche y Quintana Roo.
Temperaturas máximas
De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Sinaloa (norte y centro) y Chihuahua (noreste y suroeste).
De 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Durango, Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas, Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
De 30 a 35 °C: Zacatecas (norte), San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Morelos.
Clima en el Valle de México
Por la mañana, cielo nublado, ambiente fresco en la región, así como frío y probabilidad para lluvias aisladas en zonas altas.
Durante la tarde, se prevé ambiente de templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (noroeste, centro y suroeste) y en la Ciudad de México. Dichas lluvias acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.
La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 22 a 24 °C.