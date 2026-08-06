Caja de Tráiler se Desprende Mientras Circulaba y Termina Fuera de la Carretera en Veracruz

Durante la madrugada de este jueves 6 de agosto, se registró un incidente en el distribuidor vial el diamante de Córdoba, la segunda caja seca de un tractocamión con doble remolque terminó fuera de la carpeta de rodamiento y sobre un área verde, luego de desprenderse mientras circulaba hacia la autopista Córdoba - Veracruz.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vuelca Tráiler Cargado con ‘Fierro Viejo’ en la Autopista 150D Puebla-Veracruz

El incidente ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando, por causas que aún son desconocidas y que serán determinadas por las autoridades, la segunda caja del vehículo de carga se separó del sistema de acoplamiento, quedando sobre el camellón del distribuidor vial, afortunadamente no se reportaron lesionados, la circulación se vio interrumpida parcialmente en lo que se realizan las maniobras necesarias para el retiro de la caja.

Tráiler vuelca en el bulevar Xalapa-Coatepec

Un tráiler que transportaba botes con leche en polvo volcó sobre la carretera Xalapa-Coatepec, a la altura de Río Sordo, luego de que el conductor perdiera el control de la unidad al salir de una curva.

Durante el accidente, la pesada unidad dañó parte del camellón central, derribó una luminaria, una palmera, golpeó a un motociclista y a una camioneta. Así narra los hechos Román Vargas, motociclista que resulto lesionado en esta suceso.

“Venia yo, di vuelta en la curva y cundo vi, se empezó a volcar el trailer, ya no me pude parar”

Con lesiones leves y daños menores en su moto el señor Román, vio de frente como se le venía un trailer de frente.

“Ya voy a tener que contarles a mis hijos y a mis nietos, si llego a viejito, a ver si llego”

El conductor de la pesada unidad después del accidente se dio a la fuga. La circulación permaneció cerrada en ambos sentidos mientras se llevaron a cabo las labores para retirar el tráiler siniestrado.