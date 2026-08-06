Accidentes

Caja de Tráiler se Desprende Mientras Circulaba y Termina Fuera de la Carretera en Veracruz

Esta madrugada se reportó un incidente que involucró a un tráiler que transitaba por la autopista Córdoba-Veracruz. El cual perdió la segunda caja que remolcaba al desprenderse de la unidad de carga.

La caja de un tráiler se desprendió. Ocurrió mientras circulaba en la autopista Córdoba-Veracruz.La caja de un tráiler se desprendió. Ocurrió mientras circulaba en la autopista Córdoba-Veracruz. Foto: Miguel Montes de Oca

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Un tráiler perdió su segunda caja en el distribuidor vial de Córdoba, no se reportan personas lesionadas. Ocurrió en la autopista Córdoba-Veracruz.

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