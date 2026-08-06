Muere Hombre Arrollado por un Tren en Tlaxcala; Perdió sus Dos Piernas

La Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala realizó las diligencias de levantamiento del cuerpo de un hombre que murió tras ser arrollado por un tren en el municipio de Teolocholco.

El accidente ocurrió a la altura de la fábrica Taurus, donde por causas que ya son investigadas, la víctima fue embestida por el ferrocarril.

El reporte fue recibido a través del C5, lo que movilizó a paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUMT) de Chiautempan, quienes al llegar confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hombre entre 20 y 25 años pierde la vida tras ser embestido por un tren en Teolocholco

La víctima, de entre 30 y 35 años de edad, tez morena, complexión delgada y aproximadamente 1.60 metros de estatura, sufrió la amputación de ambas piernas.