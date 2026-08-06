Accidentes

Muere Hombre Arrollado por un Tren en Tlaxcala; Perdió sus Dos Piernas

Un masculino fue embestido por una locomotora en las vías ubicadas en la Primera Sección cerca de la comunidad de El Carmen Aztama en Teolocholco.

Muere hombre tras ser embestido por un tren en Tlaxcala.Hombre pierde la vida tras ser embestido por un tren en Tlaxcala. Foto: MR Noticias

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Un hombre de entre 30 y 35 años muere tras ser embestido por un tren en Teolocholco, Tlaxcala. La identidad de la víctima aún no ha sido confirmada.

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