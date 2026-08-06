Muere una Joven de 18 Años tras Accidente de Camioneta en un Barranco en Zautla, Puebla

Una joven de 18 años de edad murió y tres personas resultaron lesionadas luego de salirse del camino y caer a un barranco en la junta auxiliar de Chilapa de Vicente Guerrero, perteneciente al municipio de Zautla de Puebla.

De acuerdo con el peritaje, el accidente ocurrió en el cruce que forman las calles Vicente Suárez Ferrer y Lázaro Cárdenas, luego que quien conducía la unidad perdiera el control, presuntamente por falta de precaución.

La camioneta cayó al barranco de aproximadamente 30 metros de profundidad, por lo que quedó llantas arriba y con severos daños materiales, estimados en alrededor de 400 mil pesos.

Caída de camioneta en un barranco en Zautla deja a una mujer muerta y tres lesionados

Cuando las corporaciones de auxilio llegaron al lugar localizaron a una mujer identificada como Yenifer sin signos vitales por lo que únicamente declararon su muerte, mientras que a los lesionados les brindaron atención prehospitalaria y posteriormente los trasladaron a un nosocomio.

Hasta el momento no han dado mayor información sobre las personas que iban a bordo de la unidad, sin embargo, se especula que podría tratarse de una familia de comerciantes.

Debido a las condiciones del terreno fue necesario realizar labores de rescate para recuperar tanto el cuerpo de la joven como el vehículo siniestrado.

La carretera Chilapa-Zautla fue cerrada parcialmente durante varias horas mientras se llevaban acabo las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo fue entregado al servicio funerario para su traslado al anfiteatro municipal de Libres, donde se practicarán los procedimientos legales correspondientes antes de ser entregado a sus familiares.

Agarrar el celular mientras manejas puede provocar un accidente fatal

Chatear mientras se maneja puede multiplicar hasta cuatro veces la posibilidad de un siniestro vial, advirtió caminos y puentes federales (Capufe).

Durante el periodo vacacional, la dependencia llamó a evitar distracciones para prevenir accidentes en carreteras y calles. Capufe explicó que el cerebro no puede concentrarse al mismo tiempo en la conducción y en una conversación por mensajes.

Esa pérdida de enfoque retrasa la reacción ante un frenado, un peatón o cualquier imprevisto en el camino.

recordó que seis de cada diez automovilistas utilizan el móvil para consultar mapas y 66% contesta llamadas mientras avanza. Además, casi la mitad de las personas fallecidas en hechos viales dentro de ciudades son peatones.

60% usa mapas.

66% atiende llamadas.

50% de las víctimas fatales en ciudades son peatones.

Ante estas situaciones, la dependencia recomienda activar el modo “no molestar”, programar la ruta antes de salir, no utilizar el manos libres y detenerse en un lugar seguro si es necesario usar el celular.

Con información de N+

MCS