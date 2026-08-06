Accidentes

Muere una Joven de 18 Años tras Accidente de Camioneta en un Barranco en Zautla, Puebla

Una camioneta terminó al fondo de una barranca cuando circulaba sobre la carretera Chilapa-Zautla al noreste de Puebla; Yenifer perdió la vida.

Camioneta cae a un barranco en Puebla.Muere mujer en accidente de carretera en Puebla. Foto: Juan M.

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Una joven perdió la vida y tres más resultaron lesionados tras accidente en carretera en Zautla, Puebla.

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