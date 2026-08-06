Llega a Tehuacán Migrante Poblano con Problemas de Salud; Fue Repatriado desde Estados Unidos
El joven fue diagnosticado con problemas neurológicos y respiratorios, por lo que pidió ayuda para poder regresar a su lugar de origen.
Llegó a Tehuacán Migrante Poblano Repatriado desde Estados Unidos. Foto: Secretaría de Salud Puebla
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Un joven migrante poblano con problemas neurológicos y respiratorios fue repatriado desde Estados Unidos a Tehuacán. Su regreso fue coordinado por la Secretaría de Salud de Puebla para recibir atención médica especializada.
Este miércoles 5 de agosto de 2026 se dio a conocer que fue realizada con éxito la repatriación de un joven migrante poblano con problemas neurológicos y respiratorios al municipio de Tehuacán.
De acuerdo con las autoridades, el paciente de 19 años de edad fue trasladado de forma aérea desde Tijuana hasta Toluca y de ahí fue movilizado en una ambulancia hasta el Hospital General de la demarcación.
Repatrian a desde Estados Unidos a joven originario de Tehuacán, Puebla
La Secretaría de Salud del Estado de Puebla coordinó el traslado de un joven poblano repatriado de Estados Unidos, debido a que presentaba diagnóstico neurológico y respiratorio, por lo que requería atención médica especializada.
El paciente de 19 años de edad se encontraba internado en una unidad médica ubicada en Fresno, California, y fue referido hacia Tijuana, donde posteriormente lo trasladaron en ambulancia aérea al Aeropuerto Internacional de Toluca.
A su llegada al Estado de México, personal del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) realizó la movilización terrestre en ambulancia al Hospital General de Tehuacán, donde recibió la atención médica correspondiente.
Repatrian desde Estados Unidos a hombre con cáncer originario de Tecamachalco, Puebla
El gobierno estatal facilitó el traslado humanitario de un connacional originario de Tecamachalco, quien pasó 25 años en Estados Unidos y regresó a Puebla tras enfrentar problemas de salud.
A través del Instituto Poblano de Asistencia al Migrante (IPAM) en coordinación con autoridades federales, gestionó la recepción de Osvaldo Juárez Maldonado, quien recibió atención médica previa en Chicago, Illinois, por complicaciones en la columna.
De acuerdo con el repatriado, sufre de un tumor en la columna vertebral que le provocó cáncer, además de tener diabetes, por lo que fue operado dos veces en Estados Unidos, pero por falta de dinero no pudo completar su tratamiento.
Tras perder el seguro médico, pidió ayuda al Consulado de México para la repatriación, misma que se concretó con la llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y posterior traslado al municipio de origen, acompañado por familiares.
De acuerdo con las autoridades, será mediante el programa federal 'México te Abraza', que el ciudadano podrá contar con tres meses de asistencia médica gratuita.