Migración

Llega a Tehuacán Migrante Poblano con Problemas de Salud; Fue Repatriado desde Estados Unidos

El joven fue diagnosticado con problemas neurológicos y respiratorios, por lo que pidió ayuda para poder regresar a su lugar de origen.

Llegada Migrante Poblano Repatriado Estados Unidos Hospital General Tehuacán PueblaLlegó a Tehuacán Migrante Poblano Repatriado desde Estados Unidos. Foto: Secretaría de Salud Puebla

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Un joven migrante poblano con problemas neurológicos y respiratorios fue repatriado desde Estados Unidos a Tehuacán. Su regreso fue coordinado por la Secretaría de Salud de Puebla para recibir atención médica especializada.

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