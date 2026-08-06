¿Qué Tan Común Es tu Cumpleaños? Días con Mayor y Menor Número de Nacimientos

Si has conocido a muchas personas que cumplen años el mismo día que tú, quizá no sea coincidencia. En México hay fechas que concentran una mayor cantidad de nacimientos en comparación con otras.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal lleva un registro anual de nacimientos en el país, así como de egresos hospitalarios, mortalidad materna, lesiones, urgencias y defunciones, entre otros datos estadísticos.

Y en N+ te podemos adelantar, que según datos recabados en 2025, los días festivos de diciembre y enero son los que menos nacimientos registran.

Mientras que según cifras obtenidas del Portal de Datos Abiertos, los meses de septiembre y diciembre de 2025 concentraron un mayor número de nacimientos.

En contraste, en el año 2023 enero fue el mes que registró mayor número de nacimientos. Tan sólo el 3 de enero se contabilizaron (4,382).

¿Cuál es el cumpleaños más común en México? Fecha en que nacen más mexicanos

Ahora que sabes que el octavo y noveno mes del año suman el mayor número de nacimientos, vale la pena que conozcas el día que registró más nacimientos en 2025.

Se trata del 12 de septiembre, día en el que se registraron 5,012 nacimientos en México.

Ten en cuenta que septiembre se encuentra a nueve meses de distancia de las fiestas decembrinas.

Gráfico: Los 10 días de cumpleaños más y menos comunes en México

En el siguiente gráfico elaborado con los datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México de 2025 se pueden constatar las fechas exactas que registraron mayor y menor número de nacimientos en México.

Días de cumpleaños más comunes

5 de septiembre.

8 de septiembre.

9 de septiembre.

10 de septiembre.

11 de septiembre.

17 de septiembre.

18 de septiembre.

19 de septiembre.

1 de agosto.

25 de agosto.

Días de cumpleaños menos comunes

1 de enero.

5 de enero.

9 de febrero.

28 de febrero.

29 de febrero.

9 de marzo.

10 de mayo.

24 de diciembre.

25 de diciembre.

31 de diciembre.

Al contrastar datos de los años 2023 y 2025, se pudo constatar que las fechas cambian de año a año, toda vez que los mexicanos vive distintos momentos y procesos sociales.

SARR