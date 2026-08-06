Estilo de vida

¿Qué Tan Común Es tu Cumpleaños? Días con Mayor y Menor Número de Nacimientos

Si has conocido a muchas personas que cumplen años el mismo día que tú, podría no ser una coincidencia sino pura estadística; conoce cuál fue el día que registró más nacimientos en 2025

Niños apagan velas de pastel. Qué tan común es tu cumpleaños.¿Conoces a muchas personas que cumplen el mismo día que tú? Datos de la Secretaría de Salud en México muestran qué tan común es tu día de nacimiento. Foto: Reuters.

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