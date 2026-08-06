Accidentes

Hombre es Hallado sin Vida en Barrio de La Huaca, Veracruz; Autoridades Investigan las Causas

Cuerpos de emergencias y autoridades llegaron a un inmueble localizado en el Barrio de la Huaca, en el puerto de Veracruz. Autoridades aún investigan las causas de su fallecimiento.

Hombre es Hallado sin Vida en Barrio de La Huaca, Veracruz; Autoridades Investigan las CausasPersonal de la fiscalía arribó al sitio y realizó el levantamiento del cuerpo. Foto: N+

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Movilización en Veracruz por un hombre hallado sin vida fue hallado en el Barrio de La Huaca. Autoridades investigan las causas.

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