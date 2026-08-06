Hombre es Hallado sin Vida en Barrio de La Huaca, Veracruz; Autoridades Investigan las Causas

Una intensa movilización por parte de cuerpos de emergencias y autoridades se registró la tarde de este miércoles cinco de agosto en un inmueble localizado en la zona del popular 'Barrio de La Huaca', en el puerto de Veracruz.

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De acuerdo con los primeros reportes, la movilización se registró en un domicilio de la calle de Zapata, entre General Prim y la Avenida Primero de Mayo, en el popular barrio de La Huaca de la ciudad de Veracruz.

Según la información recabada, la movilización respondió al reporte en el que se informaba acerca del hallazgo de un hombre sin vida en el interior de una habitación. Hasta este momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

La zona fue acordonada por personal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz a la espera de que personal de la fiscalía llevara a cabo el levantamiento del cuerpo. Además de las causas del fallecimiento, también se desconoce la identidad de la víctima.

Hombre sin playera ni zapatos es hallado sin vida en terreno de Veracruz

La mañana del pasado jueves 30 de julio, un hombre de aproximadamente 30 años fue encontrado muerto en un terreno baldío de la colonia Formando Hogar, en la zona norte del municipio de Veracruz, lo que movilizó a varios elementos policiacos.

Efectivos de seguridad arribaron a la avenida Miguel Ángel de Quevedo con la calle Allende tras un reporte recibido al número de emergencias 911, por parte de personas que se dieron cuenta del hecho y confirmaron que estaba el cadáver de una persona, por lo que procedieron a acordonar el punto.

Al momento de ser hallado, el hombre permanecía sin playera y sin zapatos, aunque no reportaron si mostraba huellas de violencia, por lo que se desconoce hasta este momento cuáles fueron las posibles causas de su fallecimiento.

Más tarde, periciales llegaron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, el mismo que fue llevado al Servicio Médico Forense de la ciudad de Boca del Río, para iniciar con el proceso de identificación, y sea reclamado por familiares.