Conductor Invade Carril y Choca de Frente con Camioneta Gasera en Veracruz; Hay un Lesionado

Un hombre lesionado, cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación dejó un choque frontal entre una camioneta cerrada y una unidad repartidora de gas registrado la noche del martes 4 de agosto sobre la carretera federal México–Tuxpan, en el tramo Poza Rica–Lindero, a la altura de la comunidad de Zacate Colorado, en el municipio de Tihuatlán al norte de la entidad veracruzana.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la camioneta particular, identificado como Daniel Hernández, originario de Venustiano Carranza, Puebla, presuntamente invadió el carril contrario e impactó de frente contra la unidad gasera cuando circulaba sobre la citada carretera.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Patrulla Municipal Choca Contra Auto en Coatzacoalcos; Hay Dos Menores Lesionados

Lesionado fue trasladado a hospital en Poza Rica

Se informó que Paramédicos de Cruz Ámbar brindaron atención prehospitalaria al lesionado en el lugar de accidente y posteriormente se encargaron de su traslado al Hospital Regional de Pemex, en la ciudad Poza Rica de Hidalgo.

Según los datos recabados en la zona, los ocupantes de la camioneta repartidora de gas resultaron ilesos y no requirieron atención médica, a pesar de los aparatoso del choque.

Elementos de la Guardia Nacional División Carreteras y Policías Municipales de Tihuatlán arribaron al punto para tomar conocimiento del suceso y se encargaron de realizar las diligencias correspondientes. La circulación permaneció parcialmente cerrada aproximadamente entre una y dos horas, esto mientras se efectuaban las maniobras para retirar las unidades involucradas, y poder liberar la circulación en esta importante vía de comunicación.

Chocan vehículo en la autopista Córdoba - Orizaba y responsable se da a la fuga

Se dio a conocer que sobre la autopista Córdoba - Orizaba a la altura del kilómetro 294, se registró un choque por alcance que dejó una persona lesionada con lesiones menores y no requirió ser llevado a ningún hospital, aunque recibió atención por parte de paramédicos de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE)

El reporte de hechos señala que el accidente ocurrió con dirección hacia La Luz en Córdoba, y el vehículo presuntamente culpable del impacto se dio a la fuga. Hasta el momento se desconoce si la unidad responsable era un automóvil o una camioneta.

Elementos de la Policía Estatal resguardaron la zona, mientras que personal de la Guardia Nacional (GN) División Carreteras y la aseguradora realizaron las diligencias correspondientes para tomar conocimiento del accidente e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer los hechos.