Accidentes

Conductor Invade Carril y Choca de Frente con Camioneta Gasera en Veracruz; Hay un Lesionado

Conductor invade el carril contrario y choca frontalmente contra una camioneta repartidora de gas, se reportaron como saldo daños materiales cuantiosos una persona lesionada y la afectación vehicular.

Choque frontar camioneta y camión repartidor de cilindros de gas al norte de VeracruzChoque frontar camioneta y camión repartidor de cilindros de gas al norte de Veracruz. Foto: Raymundo Perdomo

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Un choque se reportó en la localidad Zacate Colorado, ahí un conductor presuntamente invadió el carril contrarió y chocó con camioneta repartidora de gas. Se reportaron daños cuantiosos y un herido.

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