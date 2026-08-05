Accidente Hoy en el Centro CDMX: Así Fue el Choque Fatal en Izazaga que Dejó un Policía Muerto

Un hombre murió en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX) luego de ser impactado por un conductor.

Mientras circulaba por la calle 20 de Noviembre, un automovilista lo impactó, por lo que el hombre salió proyectado tras el choque y terminó golpeándose contra un poste, lo que provocó su fallecimiento en el lugar.

La víctima, de aproximadamente entre 35 y 40 años de edad, portaba casco de protección.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Fatal Accidente Hoy en Izazaga, CDMX: Motociclista Muere Tras Ser Impactado por un Auto

El automovilista fue asegurado

El conductor del vehículo involucrado fue asegurados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX).

La zona de avenida 20 de Noviembre fue acordonada mientras personal de la Fiscalía capitalina y el Ministerio Público realizaron las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo.

El accidente generó afectaciones a la circulación en esta zona del Centro Histórico.

FBPT