Accidentes

Accidente Hoy en el Centro CDMX: Así Fue el Choque Fatal en Izazaga que Dejó un Policía Muerto

El accidente ocurrió cerca de la estación Pino Suárez del Metro CDMX

Tras choque un hombre murió en las calles del Centro Histórico de la CDMX. Foto: N+Tras choque un hombre murió en las calles del Centro Histórico de la CDMX. Foto: N+
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