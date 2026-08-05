Cantante Naldy Saldaña Denuncia Agresión Sexual: Video Muestra Tocamientos Indebidos

La cantante Naldy Saldaña denunció que fue víctima de agresión sexual, por parte de César Sánchez, director de la orquesta de cumbia La Bella Luz; en un video que circula en redes sociales, se puede observar el momento en que el sujeto tocó indebidamente a la artista.

¿Qué se sabe del caso de Naldy Saldaña? Video de la agresión sexual

El 3 de agosto de 2026, Naldy Saldaña, cantante originaria de Perú, de 26 años de edad, denunció en el programa Magaly TV La Firme, que César Sánchez la había tocado sin su consentimiento el 18 de junio, en medio de un ensayo de la orquesta de cumbia La Bella Luz, y que había tenido que forcejear con el hombre para poder soltarse.

Una cámara de videovigilancia del lugar captó el momento en que César Sánchez, de 50 años de edad, tocó a Naldy Saldaña, quien hizo lo posible por soltarse y evitar que el sujeto la besara.

Por este caso, la cantante renunció a la popular orquesta La Bella Luz, la semana pasada, después de que pidió a los dueños de la agrupación que sancionaran a César Sánchez, lo cual no ocurrió.

VIDEO | La cantante peruana Naldy Saldaña ha acusado al director de la orquesta de cumbia La Bella Luz, César Sánchez, de tocamientos indebidos e intento de agresión sexual. Los hechos ocurrieron en un ensayo de grupo y fueron captados por las cámaras de seguridad del lugar. pic.twitter.com/s9hhiwZn8B — EFE Noticias (@EFEnoticias) August 5, 2026

Gobierno de Perú pide investigación y protección de la víctima

En tanto, la Defensoría del Pueblo de Perú expresó su enérgico rechazo y profunda preocupación por la denuncia de Naldy Saldaña y pidió celeridad al sistema de justicia en la investigación del caso de abuso.

En un comunicado, la Defensoría del Pueblo de Perú señaló que toda denuncia por violencia o agresión sexual debe ser investigada poniendo la protección integral de la víctima en el centro de la actuación estatal.

La dependencia subrayó que es imperativo que el sistema de justicia actúe con celeridad, debida diligencia y absoluta empatía, garantizando un proceso que evite cualquier forma de revictimización o exposición innecesaria.

La Defensoría del Pueblo exhortó a la Fiscalía y a la Policía Nacional de Perú a realizar las diligencias correspondientes aplicando el enfoque de género, lo cual implica investigar de manera célere, despojando el proceso de prejuicios o estereotipos machistas, esclareciendo los hechos y dictando oportunamente las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad física y psicológica de la denunciante.

Las autoridades de Perú también hicieron un llamado urgente a las agrupaciones, empresas y empleadores del sector artístico para que asuman su responsabilidad de garantizar espacios de trabajo seguros para las mujeres.

Fiscalía ya investiga al director de la orquesta La Bella Luz

Posteriormente, el Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho, de Lima, inició una investigación preliminar contra Sánchez, por la presunta comisión del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

Leonor Azañeda, fiscal provincial, indicó que ya se tomó la declaración de Naldy Saldaña y que personal policial recabará la declaración del investigado, así como las grabaciones registradas en el local donde habrían sucedido los hechos y detalló que se han otorgado medidas de protección a favor de la víctima.

Luego de la denuncia de Naldy Saldaña, la productora televisiva Del Barrio Producciones anunció la suspensión del proyecto de serie basado en la historia de la orquesta La Bella Luz, fundada en 1994, por su política de tolerancia cero frente a cualquier forma de acoso, hostigamiento, o violencia de género.

Con información de N+ y EFE.

RMT