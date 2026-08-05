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Cantante Naldy Saldaña Denuncia Agresión Sexual: Video Muestra Tocamientos Indebidos

Esto es lo que se sabe sobre el caso de agresión sexual contra la cantante Naldy Saldaña , integrante de la famosa orquesta de cumbia La Bella Luz

Naldy Saldaña, cantante peruanaNaldy Saldaña, cantante peruana. Foto: Instagram @saldananaldy

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Naldy Saldaña, cantante de La Bella Luz, denuncia agresión sexual por César Sánchez. La Defensoría del Pueblo de Perú pide investigación urgente. Descubre los detalles de este caso.

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