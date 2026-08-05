Examen de Control de la UNAM 2026 en CDMX: Te Decimos Qué Día Te Toca Presentar la Prueba

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció las fechas oficiales y las sedes para el examen de control presencial, que realizará a 58,000 estudiantes, luego de presuntas irregularidades en la admisión a licenciatura; aquí te decimos qué día se hará la prueba en Ciudad de México (CDMX).

¿Quiénes deben presentar el examen de control de la UNAM?

La UNAM convocó al examen de control a los aspirantes que recibieron aviso de selección y a quienes el número de aciertos que obtuvieron en el examen de admisión sea igual o superior al menor número de aciertos que permitió el ingreso, en los últimos seis años, al mismo programa, plantel o sede y modalidad.

Para saber si cumples con el puntaje mínimo, puedes revisarlo aquí, donde encontrarás una tabla comparativa de aciertos de todas las carreras, así como plantel y modalidad. Si tus aciertos son iguales o superiores a ese valor, quiere decir que estás convocado al examen de control.

¿Cuándo se realiza el examen de control en CDMX?

En un comunicado, la máxima casa de estudios publicó el martes la convocatoria para presentar el examen de control, con base en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Proceso de Selección de Ingreso a Licenciatura, en las que reveló las fechas para CDMX.

La UNAM indicó que el examen de control se aplicará en cuatro sedes, en las siguientes fechas:

León, Guanajuato: 12 y 13 de agosto de 2026.

Oaxaca: 13 de agosto de 2026.

Tijuana, Baja California: 15 y 16 de agosto de 2026.

CDMX: 17, 18 y 19 de agosto de 2026.

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La UNAM agregó que hoy, 5 de agosto de 2026, los aspirantes a licenciatura, para el ciclo escolar 2026-2027/1, podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el examen de control presencial. Aquí puedes ingresar al micrositio de la UNAM.

De acuerdo con la UNAM, a partir del viernes, 7 de agosto de 2026, los aspirantes a licenciatura que cumplan con el puntaje mínimo podrán ingresar con su clave personal a TU SITIO, donde obtendrán la cita para el examen de control presencial.

Será hasta el viernes cuando los aspirantes conocerán los detalles sobre la fecha, hora, sede, ubicación y documentación requerida para presentar el examen de control.

RMT