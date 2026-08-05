Educación

Examen de Control de la UNAM 2026 en CDMX: Te Decimos Qué Día Te Toca Presentar la Prueba

Aquí te decimos cuándo se realizará el examen de control 2026 de la UNAM, en CDMX

Protesta en la UNAM contra examen de controlProtesta en la UNAM contra examen de control. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención aspirantes a la UNAM! Ya hay fechas para el examen de control en CDMX. Conoce aquí los detalles sobre la prueba para ingresar a licenciatura.

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