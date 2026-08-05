Educación

Escuelas Militarizadas en Guanajuato y Zacatecas Seguirán Operando

En Guanajuato y Zacatecas afirman que los planteles seguirán operando, a pesar del emplazamiento que realizó la SEP para cerrar antes del 31 de agosto las escuelas militarizadas en México

Instalaciones de Bachillerato Bivalente Militarizado en Guanajuato.Instalaciones de Bachillerato Bivalente Militarizado en Guanajuato. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Mientras Tamaulipas cierra escuelas militarizadas, Guanajuato y Zacatecas mantienen sus planteles.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+