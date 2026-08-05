Escuelas Militarizadas en Guanajuato y Zacatecas Seguirán Operando

Al menos cinco escuelas militarizadas de educación básica y media superior en Tamaulipas dejarán de operar el próximo ciclo escolar, mientras adaptan un nuevo esquema de regulación.

En Guanajuato y Zacatecas afirman que los planteles seguirán operando, pese al emplazamiento que hizo la Secretaría de Educación Pública para cerrar antes del 31 de agosto las escuelas militarizadas en el país.

Guanajuato

Este lunes comenzaron las clases en el Bachillerato Bivalente Militarizado plantel León, en Guanajuato.

Elizabeth López dice que inscribió a su hija pues incluye escuela, comida y formación.

“A lo mejor el horario no es muy accesible porque sí es desde muy temprano hasta las 6 de la tarde, pero sí dicen que les dan muy buena educación aquí”, señaló.

Egresados dicen que les ofrecen garantías para continuar con sus estudios.

Como lo refiere Luis Ángel:

“Son muchos beneficios los que te brinda esta prepa tanto por ejemplo como el comedor uniforme gratis. A mí, mi experiencia fue 100 de 100 la mera verdad”

La Secretaría de Educación Pública estatal dijo que garantizará la educación de 3 mil 500 alumnos inscritos en bachilleratos bivalentes militarizados, ya que, según los documentos emitidos por la Federación, las restricciones están dirigidas principalmente a escuelas de educación básica y particulares, y aclaró que el modelo educativo de estos colegios "no forma parte del sistema educativo militar".

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Zacatecas

En Zacatecas, autoridades educativas mantendrán el arranque de clases en el bachillerato general militarizado y el bachillerato general policial.

Armando Delgadillo Ruvalcaba, secretario de Educación de Zacatecas, indicó:

"Es un decreto que abarca educación básica , nosotros como Secretaría de Educación les garantizamos a los padres y alumnos que vamos a ser garantes del proceso educativo. Esperemos la notificación del gobierno federal y en virtud de ello haremos las modificaciones administrativas correspondientes"

Tamaulipas

En Tamaulipas, donde el pasado 17 de julio murió la joven Dafne en una academia que se ostentaba como militarizada, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, confirmó el cierre de 5 planteles del estado bajo dicho esquema.

“Todos ellos están de acuerdo en abandonar el modelo militar, estamos platicando, esa es la condición y poder ofrecer educación regular, pero quedan clausuradas aquellas mal llamadas escuelas militarizadas”

Hace una semana, en Puebla fue cerrada la academia militarizada Ignacio Zaragoza, con más de 70 años operando.

Al respecto, Eurípides Flores, titular de Asuntos Jurídicos de la SEP Federal, señaló:

“Al detectarse que se está prestando de manera irregular ese plan y programa de estudio, lo que procede primero la suspensión y se revoca ese permiso”

En el país operan al menos 53 academias denominadas militarizadas. La Secretaría de Educación Pública reiteró que dichos planteles deben modificar sus programas de estudio y conceptos de disciplina en caso de que busquen seguir operando.

Con información de N+.

LECQ