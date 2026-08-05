Internacional

Israel Lanza Redada en Campo de Refugiados y Ataca Oficina de la ONU

Soldados israelíes se desplegaron en vehículos militares cargados de cajas, equipos y mapas por varios barrios de Qalandia, al norte de Jerusalén Este

QalandiaLas tropas se internaron en el campo de refugiados de madrugada e interrumpieron la oración del alba. Foto: Reuters.

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Redada israelí en Qalandia: soldados atacan instalaciones de la ONU y detienen a varios. La UNRWA denuncia deterioro sistemático. ¿Cómo afecta esto a la comunidad palestina?

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