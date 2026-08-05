Narcotráfico

Policías de España y Francia Desarticulan en Cataluña Una Rama del CJNG

Las autoridades de ambas naciones incautaron 2.5 toneladas de metanfetamina, además de detener a 13 personas, 12 de ellas ya están en prisión

El operativo para desarticular una célula del CJNG en Cataluña se realizó por las policías de España y FranciaEl operativo para desarticular una célula del CJNG en Cataluña se realizó por las policías de España y Francia | X @policia

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Impactante golpe al CJNG: policías de España y Francia desmantelan en Cataluña un laboratorio de metanfetamina y detienen a 13 personas. Descubre cómo operaban.

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