Policías de España y Francia Desarticulan en Cataluña Una Rama del CJNG

En un operativo conjunto en Cataluña, las policías de España y Francia desarticularon una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante la redada, se incautaron 2.5 toneladas de metanfetamina y se detuvo a 13 personas, 12 de las cuales ya están en prisión, informaron las autoridades.

La operación contra esta rama del cártel mexicano permitió desmantelar uno de los mayores laboratorios clandestinos de recuperación de metanfetamina localizados en Europa hasta la fecha, informaron fuentes oficiales.

La organización criminal introdujo en España la metanfetamina camuflada en mercancía legal, en concreto, en unas 12 toneladas de aroma líquido de vainilla envasadas en botellas de plástico procedentes de México, utilizado para productos alimenticios o de cosmética, entre otros.

Descubren droga en contenedor

A principios de junio, comenzó la investigación gracias a la colaboración entre las autoridades francesas y españolas en el "marco de una investigación seguida contra una organización criminal dedicada al tráfico internacional de metanfetamina entre México y Europa", indicó la Policía Nacional española.

Durante las pesquisas, las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo procedente de México y con destino final España, que transportaba cerca de 12 mil 700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido.

Desde la entrada del contenedor en territorio nacional las diversas gestiones policiales permitieron determinar que el cargamento transportaba disuelta una gran cantidad de droga, así como conocer los movimientos del mismo y de las personas implicadas en su recepción.

La mercancía estaba almacenada inicialmente en una empresa logística situada en una localidad de la provincia de Barcelona, donde quedó hasta que varios de los investigados pudieron retirar una parte del cargamento.

Posteriormente, parte de esta mercancía fue trasladada a una nave industrial ubicada en la misma provincia, utilizada como punto intermedio de almacenamiento y transferencia, siendo trasladada finalmente a una finca aislada situada en la provincia de Lleida.

Esta última ubicación había sido acondicionada con un sofisticado laboratorio clandestino donde era recuperada la metanfetamina disuelta en el aroma líquido de vainilla mediantes complejos procesos químicos de extracción, purificación y cristalización.

"Mediante este procedimiento pretendían recuperar la sustancia estupefaciente introducida en la mercancía aparentemente lícita y obtener metanfetamina cristalizada pasa su posterior distribución", señaló la institución en un boletín.

Aseguramiento de droga, dinero y autos

Los investigadores identificaron a los miembros de la organización y las funciones que desempeñaban, desde que llegaba el cargamento hasta la manipulación química.

Al tiempo que fue asegurado el laboratorio, se efectuó un operativo simultáneo en distintas ubicaciones para detener a los principales responsables de la organización y desmantelar toda la infraestructura usada para recibir, almacenamiento, transparente y transformación de la droga.

Además del laboratorio y decomiso de droga, se decomisaron seis vehículos, casi 4 mil 500 euros, abundante instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, y también numerosos dispositivos móviles.

Con información de EFE

ICM