Pronóstico del tiempo

Se Prevén Lluvias Fuertes en 20 Estados del Territorio Nacional y Calor Intenso en el Norte

Las autoridades alertaron que prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste)

Elementos de Protección Civil de Chiapas retiran un árbol caído en Tuxtla GutiérrezElementos de Protección Civil de Chiapas retiran un árbol caído en Tuxtla Gutiérrez. Foto: Facebook | pcivilchiapas.chiapas

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Este miércoles, México enfrenta lluvias y calor extremo. Conoce qué estados tendrán temperaturas superiores a 45°C y dónde se esperan lluvias muy fuertes.

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