Se Prevén Lluvias Fuertes en 20 Estados del Territorio Nacional y Calor Intenso en el Norte

Para este miércoles 5 de agosto de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; lluvias fuertes en Sonora; así como chubascos en Baja California Sur.

A su vez, se esperan chubascos y lluvias fuertes en el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluida la península de Yucatán y el Valle de México, pronosticándose lluvias muy fuertes en zonas de Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en entidades del norte del territorio mexicano, con temperaturas superiores a 45 °C en Baja California y Sonora.

Además, prevalecerá la onda de calor en Nuevo León (centro y este), Tamaulipas (oeste), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

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Lluvias en el país

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Sinaloa (noreste y este), Durango (noroeste, oeste y centro), Nayarit (sur), Jalisco (oeste), Guerrero (centro y oeste), Oaxaca (oeste) y Chiapas (sur y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Sonora (norte, centro y sureste), Zacatecas (centro y sur), Aguascalientes (noroeste), Colima, Michoacán (centro y oeste), Guanajuato (centro y sur), Puebla (norte y sureste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste, centro y este).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Temperaturas máximas

superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Sonora (oeste y noroeste), Chihuahua (norte y este), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Tabasco, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Coahuila, Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro (norte), Hidalgo (norte) y Estado de México (suroeste).

Clima en el Valle de México

Se pronostica por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a templado con presencia de bruma, así como ambiente frío en zonas altas.

Durante la tarde, se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, mismas que podrían acompañarse con descargas eléctricas y granizo.

La temperatura máxima en la Ciudad de México será de 27 a 29 °C y la temperatura mínima será de 13 a 15 °C. Para Toluca, Estado de México, la temperatura máxima pronosticada es de 23 a 25 °C y mínima de 6 a 8 °C.

Con información de N+

ICM