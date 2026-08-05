Autopista México-Querétaro: Afectaciones este Miércoles 5 de Agosto de 2026

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy miércoles 5 de agosto de 2026? Para que evites problemas en tus traslados y tomes las medidas necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta vialidad del centro del país.

Este miércoles, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación vial en dicha autopista.

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este 5 de agosto de 2026, las autoridades no informaron sobre afectaciones o problemas viales en esta importante carretera.

Sin embargo, este 4 de agosto, sí se reportaron los siguientes contratiempos:

A las 18:41 horas, en el km 50, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de tracto camión siniestrado).

A las 16:00 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, se reportó reducción de carriles por labores de mantenimiento.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM