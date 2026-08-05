Accidentes

La Autopista México-Querétaro No Presenta Afectaciones Viales este Miércoles 5 de Agosto de 2026

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Tránsito en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de JorobasTránsito en la autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta de cobro de Jorobas. Foto: Google Maps

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