Dólar

El Dólar Se Cotiza Este Miércoles 5 de Agosto de 2026 en 17.24 Pesos por Billete Verde

Este martes, el peso mexicano tuvo un avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Reuters

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El dólar cerró ayer en 17.26 pesos. Hoy, el tipo de cambio FIX es de 17.2717. ¿Qué significa esto para tus finanzas? Infórmate sobre el impacto económico.

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