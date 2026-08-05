El Dólar Se Cotiza Este Miércoles 5 de Agosto de 2026 en 17.24 Pesos por Billete Verde

El precio del dólar hoy miércoles 5 de agosto de 2026 en México es de 17.24 pesos por billete verde en promedio.

Este martes 4 de agosto, el peso mexicano tuvo un avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

La divisa nacional tuvo ganancias del 0.42%, en una jornada marcada por la caída de la moneda extranjera ante el panorama inestable en Medio Oriente.

¿Cómo cerró el dólar estadounidense este 4 de agosto de 2026?

El Banxico informó que el cierre del dólar del martes 4 de agosto de 2026 fue de 17.2583 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

Sin embargo, como el precio del dólar se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 4 de agosto en los 17.26 pesos por divisa verde.

¿Cuál es el precio del dólar FIX en el DOF para el miércoles 5 de agosto de 2026?

El tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.2717 pesos por dólar para este miércoles 5 de agosto.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este 5 de agosto, según Banxico, en 17.3317 pesos por cada divisa verde.

El tipo de cambio FIX se determina por Banxico en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de cambios al mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

Tipo de cambio del dólar hoy 5 de agosto 2026 en México

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM