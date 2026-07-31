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Precio del Dólar Hoy Viernes 31 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este jueves, el peso mexicano tuvo un avance en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Reuters

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El peso avanzó 0.53% este jueves gracias a pronósticos económicos positivos. Descubre más sobre el tipo de cambio.

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