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Precio del Dólar Hoy Jueves 30 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este miércoles, el peso mexicano tuvo una depreciación en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Cuartoscuro

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El peso mexicano se depreció frente al dólar tras la decisión de la Reserva Federal. Conoce el tipo de cambio de hoy, 30 de julio de 2026, en México.

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