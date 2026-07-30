Prohíben Caballos para Recolectar Basura en San Martín Texmelucan Luego de 30 Años

Durante más de 32 años, decenas de caballos fueron utilizados para la recolección de basura en San Martín Texmelucan, Puebla; sin embargo, a partir del 15 de julio dejaron de recorrer las calles del municipio luego de la entrada en vigor de la prohibición del uso de equinos.

Eloísa Ortega, carretonera de oficio, recordó que los animales empezaron a usarse en la década de 1990 y se volvieron como uno más de la familia.

"Las carretas llegaron a San Martín en el 1994 y pues hasta ahorita que dejaron de funcionar, pues ya los caballitos y las carretas", contó.

"Fueron parte de la familia que pues, gracias a ellos les dimos escuela a los hijos. Ya es su retiro, ya los vieron que están bien", aseguró.

Se retira "El Rudo"

"El Rudo" es un caballo que durante más de 8 años trabajó todos los días recolectando basura en las calles de Texmelucan.

Hoy forma parte de 50 equinos que fueron rescatados y jubilados para evitar el maltrato animal y sustituidos por motocicletas.

Rosa Cabrera, carretonera dueña de "El Rudo", afirmó que no lo lastimaban.

"Eran más o menos unas 5 horas y pues nos ayudaba a trabajar. Es un ser sintiente, por eso no lo maltratábamos", dijo.

"Nos acompañaba a trabajar, ahorita pues, ya está descansando y ya aquí lo tenemos nada más acompañándonos", añadió.

Don Hugo Atenco asegura que tras más de 17 años de trabajo con su caballo es difícil despedirlo, pero está consciente que el animal requiere descanso.

"Hasta le lloré, vaya, hasta le lloramos al caballo, porque la verdad, la verdad ya me había acostumbrado", señaló.

"Es un cambio bien radical, pero pues a la vez ya hacía falta, si un descanso, pobrecito, sí también", admitió.

¿Qué harán sin caballos?

Los recolectores o carretoneros tendrán un apoyo para adquirir motocicletas, en tanto los caballos son entregados en adopción a empresarios y asociaciones de la región para asegurar su cuidado y retiro permanente.

Juan Manuel Alonso, alcalde de San Martín Texmelucan, dijo que la prohibición respondió más a la imagen de la ciudad que al maltrato.

"No había tal vez ese descuido del maltrato animal, pero es cuestión de imagen urbana, de conciencia civil, de conciencia cívica", indicó.

"Se modificó el mando de policía y buen gobierno para prohibir la utilización de los seres sintientes, para el tiro de las carretas", explicó.

Quien viole esta ley municipal en San Martín Texmelucan, podría hacerse acreedor a sanciones económicas que van desde los mil 600 a 3 mil 300 pesos o un arresto de hasta 36 horas.

Con información de Antonio Morán

ASJ