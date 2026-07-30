Sociedad

Prohíben Caballos para Recolectar Basura en San Martín Texmelucan Luego de 30 Años

Los carretoneros dijeron que los animales empezaron a usarse en la década de 1990 y se volvieron como uno más de la familia

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Luego de Prohibición para Utilizar Caballos, Recolectores de Basura se Despiden de Ellos

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El retiro de los caballos en San Martín Texmelucan marca el fin de una era. Conoce cómo los carretoneros se adaptan a esta nueva realidad.

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